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1 ton 142 kilogramlık ‘Coni’ 19 bin 500 liraya alıcı bekliyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- ERZURUM’dan Bursa’nın İnegöl İlçesi’ndeki pazarına getirilen 1 ton 142 kilogramlık ‘Coni’ adlı boğa, 19 bin 500 liraya alıcı bekliyor

21 Ağustos 2017 17:43

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- ERZURUM’dan Bursa’nın İnegöl İlçesi’ndeki pazarına getirilen 1 ton 142 kilogramlık ‘Coni’ adlı boğa, 19 bin 500 liraya alıcı bekliyor.
Kurban Bayram dolayısıyla Erzurum’un Karayazı Köyü\'nden getirilen ‘Coni’ isimli Simental cinsi boğa, büyüklüğüyle ve fiyatıyla hayvan pazarına gelenlerin ilgisini çekiyor. 2 yaşındaki Coni’yi 19 bin 500 liraya satmak istediklerini ifade eden besici Sedat Dinç, bunun canlı ağırlığının 1 ton 142 kilo geldiğini söyledi. 15 yıldan beri büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını ve ‘Coni’yi özel olarak beslediklerini belirten Dinç, şöyle dedi:
“Coni, şu anda pazarın en ağırı. Coni’nin aylık 1600 lira masrafı var. Asgari ücretliden çok harcaması var.  2 yıldır bu hayvana özel olarak bakıyorum. Hep yaylada beslendi ve sadece son 20 gün ahırda kaldı. Alıcıları bekliyoruz. Hayvana şu an alıcı yok ama biz Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a satmak istiyoruz.”

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