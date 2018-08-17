1 ton 100 kiloluk 'Paşa', ikinci el otomobil fiyatına satıldı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki kurbanlık pazarında, Erzurumlu Mehmet Uyma\'ya (62) ait 1 ton 100 kiloluk \'Paşa\' adlı dana, 19 bin TL\'ye, ikinci el otomobil fiyatına satıldı.

Uzundere Mahallesi\'ndeki kurbanlık pazarında, Erzurum\'un Pasinler ilçesinden gelen Mehmet Uyma\'nın getirdiği 20 danadan biri olan, 1 ton 100 kilogram ağırlığında ve 2 yaşındaki \'Paşa\', 19 bin TL\'ye alıcı buldu. Uyma, \'Paşa\'ya bu zamana kadar gözü gibi baktığını belirterek, \"Önce yaylaya çıkardım sonra besiye aldım. Sağlıklı olması için hiçbir masraftan kaçınmadım. O, bu pazardaki en büyük ve en değerli hayvan, onu özenle besledim. Aslında 19 bin TL çok düşük bir rakam. Onu 23- 24 bin TL’den aşağı vermeyi düşünmüyordum\" dedi.

Mehmet Uyma, getirdiği 20 dananın 15\'ini sattığını; ancak hiçbirinin kendisine \'Paşa\' kadar kar yaptırmadığını söyledi. \'Paşa\'ya önce yaylada bakmaya başladığını ardından besiye aldığını anlatan Uyma, \"Günde 20 kilogram civarında arpa yiyordu. O, bu pazardaki en kilolu dana. Gezdiğim diğer pazarlarda da ondan daha kilolusunu görmedim. Tek bir kişiye satıldı, alan kişinin ortağı yoktu. Bu yüzden onu ucuza verdim\" diye konuştu.



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