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Yaşam

1 tokat: 2 ölü 3 yaralı

Mudanya'da, kahveci Güler, takip etmesini istediği alacak davası yüzünden tartıştığı avukat Doğru'yu tokatlayınca kan aktı. Güler ve avukatın eşi öldü, ü

09 Ağustos 2008 03:00

Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde  kahveci Umut Savaş Güler, takip etmesini istediği alacak davası yüzünden tartıştığı avukat Sevgi Doğru'yu tokatlayınca kan aktı. Güler, konuşmak için buluştuğu avukat Doğru'nun eşi 31 yaşındaki Mehmet Taner Doğru'yu bıçakladı. Doğru da Güler'i tabancayla vurdu. Doğru ve Güler'in öldüğü olayda, her ikisinin yanında bulunanlardan 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise tekme ve yumrukla yaralandı.

Parayı aldı, davayı unuttu
Mudanya’da kahve işleten 30 yaşındaki Umut Savaş Güler, iddiaya göre, birbuçuk yıl önce Alanya’da bir arazi işinden kaynaklanan alacağını tahsil edebilmek amacıyla 29 yaşındaki avukat Sevgi Doğru ile anlaştı, dava açması için de bir miktar para verdi. Belli sürelerle davanın sürecini öğrenmek için Sevgi Doğru'yu telefonla arayan Güler, “Dava iyi gidiyor. Yakında alacağınızı tahsil edeceğiz” yanıtını aldı. Dün avukat Sevgi Doğru’nun Eski Hal Pasajı'ndaki ofisine giden Umut Savaş Güler, davanın açılmadığını öğrenince şoke oldu, mahkeme masrafı olarak verdiği parayı geri istedi. İddiaya göre avukat Doğru parayı vermek istemeyince tartışma çıktı. Doğru'ya tokat atan Güler ofisten çıkıp gitti.

Zeytinlikte kavga
Bunun üzerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek müşterisi Umut Savaş Güler’den şikayetçi olan Sevgi Doğru, durumu daha sonra Mudanya İlçe Belediyesi Satın Alma Birimi’nde çalışan eşi Mehmet Taner Doğru’ya da anlattı. Öfkelenen Mehmet Taner Doğru, Umut Savaş Güler’i telefonla arayarak, kahvesinde buluşmak istedi. Yanlarında ikişer kişi olduğu halde dün gece ilçe merkezindeki kahvede buluşan taraflardan Doğru, 16 JC 102 plakalı otomobille, Güler ise 16 ZN 620 plakalı otomobille saat 23.00 sıralarında Kumyaka mevkiindeki zeytinliğe gitti. Zeytinlikte devam eden konuşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Savaş Güler, yanındaki arkadaşı 23 yaşındaki Aylan A.'yı döven Mehmet Taner Doğru ile 33 yaşındaki Zafer Durmaz ve Cem Oktay'ı bıçakladı. Yaralanan Doğru ise yanında taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkarıp Umut Savaş Güler'e ateş açtı. Güler, olay yerinde can verirken, Doğru ise kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayda ağır yaralanan Cem Oktay Bursa Acıbadem Hastanesi’nde, Zafer Durmaz ise Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dayak yiyen Ayhan A. da ayakta tedavi edildi. Ayhan A. ile, olay yerine Güler'le birlikte gelen ancak karışmadığını belirten 17 yaşındaki O.H., ifadeleri alınmak üzere Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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