1 TL'ye satılan kıyafetler izdiham yarattı

Yeni açılan bir mağaza kıyafetleri 1ile 5 TL arasında satışa sununca Kocaeli halkı mağazaya akın etti.
Kocaeli'de yeni açılan bir mağaza, açılış nedeniyle her şeyi 1 ile 5 TL arasında
satınca izdiham oldu. Vatandaşlar birbirini ezerek elbiselere ulaştı.
En kaliteli ürünü en ucuza satmak için yola çıkan Semt Tekstil,
27'inci mağazasını İzmit'te açtı. Açılış nedeniyle mağaza, ürünleri
1TL, 3TL ve 5TL fiyatlarıyla satışa çıkardı. Ucuzluğu duyan
vatandaşlar, mağaza önüne akın etti. Mağazanın açılışı yapıldıktan
sonra vatandaşlar önce 10'arlı sonra 5'erli bir şekilde içeri alınmaya
başlandı. Ancak mağaza görevlileri vatandaşları sıraya sokmakta ve
içeri girmelerine engel olmakta zorlandı. Bin bir güçlükle içeriye
giren vatandaşlar soluklanmadan değeri 1 ile 5 lira arasında olan giyim
eşyalarına hücum etti. İçeri girdiklerinde kucaklarını dolduran birçok
vatandaş ise kasada bir sürprizle karşılaştı. Çünkü mağazada indirimli
ürünlerden en fazla 5 tane alınabiliyordu. İzdiham nedeniyle
vatandaşlar zaman zaman birbirleri ile tartıştı.