1 TL'ye satılan kıyafetler izdiham yarattı

Kocaeli'de yeni açılan bir mağaza, açılış nedeniyle her şeyi 1 ile 5 TL arasında satınca izdiham oldu. Vatandaşlar birbirini ezerek elbiselere ulaştı.

En kaliteli ürünü en ucuza satmak için yola çıkan Semt Tekstil, 27'inci mağazasını İzmit'te açtı. Açılış nedeniyle mağaza, ürünleri 1TL, 3TL ve 5TL fiyatlarıyla satışa çıkardı. Ucuzluğu duyan vatandaşlar, mağaza önüne akın etti. Mağazanın açılışı yapıldıktan sonra vatandaşlar önce 10'arlı sonra 5'erli bir şekilde içeri alınmaya başlandı. Ancak mağaza görevlileri vatandaşları sıraya sokmakta ve içeri girmelerine engel olmakta zorlandı. Bin bir güçlükle içeriye giren vatandaşlar soluklanmadan değeri 1 ile 5 lira arasında olan giyim eşyalarına hücum etti. İçeri girdiklerinde kucaklarını dolduran birçok vatandaş ise kasada bir sürprizle karşılaştı. Çünkü mağazada indirimli ürünlerden en fazla 5 tane alınabiliyordu. İzdiham nedeniyle vatandaşlar zaman zaman birbirleri ile tartıştı.