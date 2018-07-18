1 TL'nin maliyeti 13 kuruş arttı

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para adedi 2009'dan bu yana 7 milyar 564 milyon 541 bin 62'ye ulaştı. Öte yandan Darphanenin bastığı bozuk paraların maliyetleri iki yılda yüzde 43 arttı. 2015’te 30 kuruşa mal olan 1 TL 2017’de 43 kuruşa mal edilmeye başlandı.

Sözcü'den Bora Erdin'i haberine göre Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün her yıl açtığı bozuk para ihalesinde maliyetler yükseldi. “Madeni ufaklık para pulu alımı” başlığı ile açılan ihalelerde devlet 1 TL, 50, 25, 10, 5, 1 kuruşları basmak için paralarda kullanılan madeni satın alıyor. 2015 yılında piyasa değeri 384 milyon 950 bin TL olan farklı değerlere sahip bozuk paralar için açılan ihalenin maliyeti 117 milyon 359 bin 251 TL oldu.

1 TL'nin maliyeti Darphane'ye 0,3049'ya geldi. 2016'da madeni para için pul alımı ihalesi açmayan Darphane 2017'de ise 384 milyon 900 bin TL değerinde madeni para pulu aldı. Bu ihalenin maliyeti ise 168 milyon 120 bin 803 TL oldu. 2015'te 1 TL'nin maliyeti 0,30 kuruş iken 2017'de maliyet yüzde 43 artarak 43 kuruşa yükseldi.

Dolar bazında fark yüzde 92

Darphane'nin 2015 yılı mart ayında açtığı ihalenin resmi kayıtlarında dolar bazında maliyet de hesaplandı. Piyasa değeri 384 milyon 950 bin TL olan farklı birimlerdeki bozuk paranın dolar maliyeti 9 milyon 406 bin 215 dolardı. 24 Mart 2015'te dolar kuru 2 lira 55 kuruştu. Dolar ile temin edilen madeni para için Darphane önümüzdeki ay 304 milyon 250 bin TL değerinde madeni para pulu alımı yapacak.

6 ayda 826 milyon 701 bin adet madeni para tedavüle verildi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 6 ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 826 milyon 701 bin adet oldu. Tedavüle sunulan madeni paraların değeri ise 346 milyon 991 bin 40 lira olarak hesaplandı.

Darphane verilerine göre, 6 ayda 247 milyon 260 bin adet 1 lira, 98 milyon 217 bin adet 50 kuruş, 113 milyon 688 bin adet 25 kuruş, 114 milyon 606 bin adet 10 kuruş, 205 milyon 266 bin adet 5 kuruş ve 47 milyon 664 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.

Türk halkının cebindeki madeni ufaklık para sayısı 2009'dan bu yana da 7 milyar 564 milyon 541 bin 62 adet olarak kayıtlara geçti.

En çok 5 kuruş, en az 1 kuruş var

Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 5 kuruş, en az ise 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 831 milyon 300 bin 750 adet 5 kuruş sunuldu.

Söz konusu dönemde piyasaya 1 milyar 802 milyon 576 bin 50 adet 10 kuruş, 1 milyar 745 milyon 575 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 119 milyon 124 bin 250 adet 25 kuruş, 777 milyon 946 bin 950 adet 50 kuruş ve 288 milyon 17 bin 550 adet 1 kuruş verildi.