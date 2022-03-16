1 TL'lik zam yapan Hepsijet, kuryelerin eylemi sonrası geri adım attı

Hepsijet çalışanlarının 1 liralık zam sonrası kontak kapatma eylemleri sonuç verdi. Hepsijet Çalışanları Birliği'nin yaptığı duyuruda, şirket yönetiminin bazı iyileştirmelere gittiği duyuruldu.

Ocak ayında maaşlarına yapılan düşük zammı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemlerine başlayan Hepsijet çalışanlarının eylemleri sonuç verdi.

Hepsijet Çalışanları Birliği’nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyuruda, şirket tarafından paket ücretlerinin 75 kuruştan 4 liraya çıkarıldığı, Covid-19 sebebiyle çalışamayan kuryelere 1000 TL destek sağlanacağı gibi birkaç iyileştirme kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Birliğimizin ve sesimizi duyurmanın önemini bir kez daha anladık. Her hakkımız için tüm Hepsijet kuryelerini birliğimize davet ediyoruz” denildi.

Çalışanların eylemleri sonrası Hepsijet yönetiminin duyurduğu iyileştirmeler de şu şekilde sıralandı:

K’lı paket ücreti 0,75 TL’den 4 TL’ye çıkarılıyor.

Defacto paketlerindeki düşük ücret kaldırılıyor. Mevcutta Defacto gönderi teslimlerinde 3,25 olarak hesaplanan ücret %46 artırılarak standart rakam ile aynı oluyor.

Mart ayında 1000 TL yakıt desteği veriliyor.

Covid-19 sebebiyle 1 hafta ve üzeri çalışamayan kuryelere Bölge Müdürlüğü inisiyatifinde 1000 TL destek sağlanıyor.

Kuryelerin dağıtım anında 8/4 ve altında kusurlu olduğu trafik kazalarında, bir hafta ve üzeri çalışamaması durumunda Bölge Müdürlüğü inisiyatifinde 1000 TL destek sağlanıyor.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Hepsijet çalışanları olarak 1 TL’lik zamma karşı bir araya gelerek esnaf kuryeliğin tüm sömürü koşullarını bir kez daha gözler önüne sermiştik. Bu birliğin ilk adımlarını atan, bizi bir araya getiren bazı arkadaşlarımızın sözleşmeleri feshedilmişti.

Kimi arkadaşımız ise bu sömürüye yeter diyerek kendisi işten ayrıldı. Ancak şimdi Hepsijet yönetiminin yapmak zorunda kaldığı iyileştirmeler, bizim birliğimiz sayesinde hayata geçiyor. 15 Mart ve 1 Nisan'da giren iyileştirmeler bizim dile getirdiğimiz sorunları da kapsıyor.

Bu iyileştirmeler yapılsa da gerçekliğimizi biliyoruz. Dağıtılan kargolar sonucunda ele geçen ücretler, hiçbir çalışanın masraflarına yetişmiyor. Benzine gelen zamlarla aylık yakıt giderimiz binlerce lirayı buluyor.

Bir ayçiçek yağının bile 200 TL'yi aştığı şu günlerde 'kurye sömürüsüne' karşı bir araya gelmemiz şart.”