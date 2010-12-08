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1 TARAFTAR DAHA TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A)

08 Aralık 2010 22:28

-1 TARAFTAR DAHA TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 08.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş-Bursaspor maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili bir kişi daha tutuklandı.  Alınan bilgiye göre, olaylar sırasında kameralarca elindeki bıçakla görüntülendikten sonra aranmaya başlanan Tuncer G, bugün avukatıyla Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine geldi.  Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığına teslim olan Tuncer G, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından ''bıçakla yaralama'' suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.  Tuncer G'nin, ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, bıçağı yerde bulduğunu söylediği öğrenildi.  Aynı soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 10 kişiden, olaylar sırasında bıçak kullandığı öne sürülen İbrahim A. ile Onur K. tutuklanmış, biri hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilen diğer 8 kişi serbest bırakılmıştı.

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