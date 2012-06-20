+1 T Gazete Tasarım Günleri başladı

Zaman gazetesinin ev sahipliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyona yerli ve yabancı, alanlarında zirveye ulaşmış birçok gazeteci katılarak deneyimlerini meslektaşlarına ve genç kuşaklara aktaracak.

Bu yıl organizasyona; Kreatif Direktör Mark Porter, ünlü İllüstratör Anita Kunz, The Denver Post grafik editörü Jeff Goertzen ve fotoğraf dünyasının ustaları Eric Bouvet, Gael Turine ve Samuel Bollendorff gibi önemli isimler katılıyor.

Katılımcıların bir hafta boyunca hem tasarım hem de haber konusunda eğitim alacağı Gazete Tasarım Günleri'nin açılış konuşmasını Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı yaptı. +1T Gazete Tasarım Günleri'ne ilk olarak 35 kişi ile başladıklarını ifade eden Yazıcı, her yıl bu sayının giderek katlandığını anlatarak bugün 4 binin üzerine ulaştıklarını söyledi.

Gazetenin Yenibosna'daki merkez binasında düzenlenen organizasyonda konuşan Fevzi Yazıcı, günümüzde gazetelerin ya fazla haberci ya da fazla tasarımcı bir yaklaşım problemi içerisinde olduklarını kaydetti. Habercilik ve tasarımcılık yaklaşımının yüzde 50 olarak dengelenmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Tasarımcının da haberci eğitimi almış kişilerden olmasını istiyoruz. Gazete tasarımcısı normal gazetecidir. Tasarımcı olmak için gazeteci olacaksınız. Ben güzel sanatlardan geldim sadece tasarımdan anlarım ya da iletişimden geldim, sadece haber benim için önemli anlayışı yanlış bir yaklaşım" diye konuştu.

'Tabletlerden de gazete okunuyor'

Bugün gazetelerin tasarım probleminin her kes tarafından bilindiğine dikkat çeken Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel olarak sektörde bu iş olması gerek noktada değil. Gazetecilik sektöründeki değişimi göz önünde bulundurulmalı. Herkes, basılı gazetenin yok olacağını dillendiriyor elbette bu olacak fakat kısa bir vadede olmayacak ama zamanla dijitale geçilecek. Elimizde tabletler var ve insan gazetesini buradan okumayı seviyor. Biz bunların konuşulması için bir araya geliyoruz..''

Gazete tasarlarken sayfalar arasında atmosfer oluşturmanın önemini dile getiren Yazıcı, "Bir tasarımcı olarak, okurun sıkılmadan baştan sona gazeteye bakmasını sağlamak gerekir. Gazetede okurun ilgisini canlı tutacak yenilikler bulunmalı" dedi. Gazetelerin gündem ekonomi, spor ve arka sayfa tasarımlarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler veren Yazıcı, 200 gazete okuru üzerinde yapılan bir bilimsel araştırmaya göre insanların gazeteyi eline aldıklarında ilk önce büyük fotoğrafa daha sonra ikinci fotoğrafa baktıklarını ve ardından alt yazıları okuduklarını ifade etti. Yazıcı buna göre, "Fotoğraf haberdir, fotoğrafsız haber esiktir. Fotoğraf 5N 1K' daki sorulara cevap verir" ifadelerini kullandı.

Fevzi Yazıcı, yaptığı açılış konuşmasından sonra öğrencilere fotoğraf, illüstrasyon, harita-tablo, infografik, yazı ve boşluklar gibi gazete tasarımını oluşturan parçalardan bir sunum gerçekleştirdi.

Deneyimli gazeteciler bilgi birikimlerini paylaşacak

Yurt dışından gazetecilerin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen sektör temsilcileri de bilgi ve birikimlerini gazete tasarımına ilgi duyan gençlerle paylaşacak. Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Gazeteci Cüneyt Özdemir, Karikatürist Salih Memecan, Grafik Tasarımcı Bülent Erkmen, MSGSÜ Grafik Bölüm Başkanı Prof. Ayşegül İzer, Yazar M. Nedim Hazar, Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı, Öğretim Görevlisi Savaş Çevik, Zaman Gazetesi Tasarım koordinatörü Selim Şimşiroğlu, Hürriyet Gazetesi Görsel Danışmanı Reha Erdoğan, Sabah Gazetesi Görsel Yönetmeni Ömer Bahar, Radikal Gazetesi Görsel Yönetmeni Sertaç Bala, Zaman Gazetesi Fotoğraf Editörü Selahattin Sevi, Medya ve Yayıncılık Uzmanı Barış Özcan seminerde eğitim verecek isimler arasında bulunacak

26 Haziran'a kadar sürecek olan seminerde derslerin yanı sıra, atölye çalışmaları, söyleşiler, portfolyo değerlendirme ve belgeseller de yer alacak. Oluşturulan etkileşimli seminer ortamında geleceğin gazete tasarımcıları sorularını ilgililere rahatlıkla yöneltebilecek.