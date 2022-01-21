1 Şubat'tan sonra mobilyalara zam geliyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi hâlâ yükselişin sürdüğünü belirterek, “Bu da büyük bir tehlike. Ayrıca enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte fiyatlarımız en az yüzde 25 oranında artacak” açıklamasını yaptı. Güleç, 1 Şubat'tan itibaren mobilya fiyatlarında zam olacağına işaret etti.

Mobilya sektöründe indirim kampanyaları sürerken MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, indirim oranlarından dolayı bu kampanyaların gerçek bir kampanya olmadığını belirtti. Sektörde yüzde 40 ila 50’lere varan indirimlerin gerçek indirimler olmadığını, bunların köpük fiyatlar olduğunu kaydeden Güleç, “Dolayısıyla tüketiciyi mutsuz eden bir uygulama. Sektöre de zarar veriyor. Bu maliyet artışı ortamında benim mağazama gelin; benim yapacağım en büyük indirim yüzde 5 ila 10’dur. Efsane Cuma günü, evlilik sezonu gibi dönemlere ve günlere özel indirimler tabii ki olacak ancak bunlar yüzde 10-20 olur. Bu durumda bindir indir yapıyorlar ki bu da doğru bir şey değil” açıklamasını yaptı.

Dünya'dan Leyla İlhan'a konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl ertelenen düğünlerin bu yıl yapılacak olmasının iç pazarda mobilya satışlarına katkı sağlayacağını belirterek, "Artan fiyatlardan dolayı da 2022'de 100 milyar liralık satış öngörüyoruz" dedi.