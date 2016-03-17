1. sınıf öğrencisinin kafasına beton düştü, veli koleje suç duyurusunda bulundu

İstanbul’da kolejde okuyan küçük Ege Ercan, tavandan kafasına düştüğü iddia edilen ‘beton parçası’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 5 günlük rapor verilen küçük çocuk, psikolojik destek alıyor. Sorumluların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunacaklarını belirten anne Aynur Ercan, "İlk muayenesinde, müdür yardımcısı doktora önce tavandan alçı, ardından beton düştüğünü söyleyince doktor bana, polis çağırmamı önerdi. Çocuğumun kafasına zımba geçirildi, alnına 7 dikiş atıldı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ikiz oğulları Beylikdüzü’nde özel bir kolejin birinci sınıfında okuyan Aynur Ercan, 11 Mart öğleden sonra okul müdür yardımcısı telefonla arayınca, büyük bir korkuyla evinden fırladı. Ercan'a, henüz 6 buçuk yaşındaki ikizlerinden Ege'nin, ‘sınıfta kafasına düşen sıva parçası’ nedeniyle hafif yaralandığı bilgisi verildi. Ege’nin hastaneye götürüleceğini öğrenen anne Ercan, okula gittiğinde küçük oğlunu bir okul servisinde beklerken buldu. Yüzünden kan akan küçük için ambulans bile çağrılmadığını belirten anne Ercan, bunun üzerine Ege’yi kendi imkânlarıyla hastaneye götürdüğünü ve 5 günlük rapor aldığını anlattı.

"Alçı, pardon beton"

Sorumluların cezalandırılması için tüm hukuki haklarını arayarak suç duyurusunda bulunacaklarını belirten anne Aynur Ercan, hastanede yaşananları şöyle özetledi:

“İlk muayenesinde, müdür yardımcısı doktora önce tavandan alçı, ardından beton düştüğünü söyleyince doktor bana, polis çağırmamı önerdi. Tomografi çekildi ve tutanak tutuldu. Gerekli müdahale yapıldı ve oğluma ‘travma’ teşhisiyle 5 günlük rapor verildi. Çocuğumun kafasına zımba geçirildi, alnına 7 dikiş atıldı. Kaşında, burnunda patlaklar vardı ve ilaç tedavisine başlandı ve aynı gün hastaneden çıkardık.”

Kolej Avukatı Berat Gökhan Kirazoğlu ise olayla ilgili, “Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile takibat başlatıldı. Sonucu aldığımızda paylaşacağız. Bir daha tekrarlanmaması için neler yapılması gerektiğini, neler yapıldığı halde bu işin oluştuğunu inceliyoruz” diye konuştu.