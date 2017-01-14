1. sınıf kitabından: Özge küçük gelin oldu!

Mavideniz Yayınları'ndan çıkan ve 1. sınıflar için yardımcı kitap olarak kullanılan ‘Etkinliklerle Okuma Yazma’ kitabının 12. fasikülünde tartışma yaratacak bir etkinlik yer aldı. Evrensel'den Elif Ekin Saltık'ın haberine göre, fasikülün 6. sayfasında ‘Aşağıdaki soruları okuyalım, uygun resimlerle eşleştirelim’ etkinliğinin altında ‘Özge, küçük gelin oldu’ yazılı bir cümle ile çocuk gelin görseli kullanıldı.

Öğrencileri için tatil kitabı ararken bu etkinlik ile karşılaştığını söyleyen ve durumu bildiren eğitimciler, görselin gözden kaçacak basit bir durum olmadığını söyledi.

Eğitim Sen Kadın Sekreteri Ebru Yiğit, yayınevinin bu kitabı bu şekilde piyasaya sürmesinin küçük bir basım hatası olarak ele alınamayacağını ifade etti. Burada bilinçli bir ifade olduğunu öne süren Yiğit, “Kamuoyunda ailelerle ve velilerle bütün bu uygulamaların neden yapıldığını tartışmak gerekir. Bu ve benzeri şeylerin bir amacı var. Bu politika yalnızca AKP’nin cinsiyetçi olduğu, kadınlığa değer vermediği, kadınları toplumda ikinci sınıfa düşürmek istediği için yapılmıyor; AKP yeni bir toplum yaratırken kadına, yaşama dair güzel olan ne varsa onu yok etmeye çalışıyor. Dindar, kindar, ayrıştırılmış, ötekileştirilmiş, birbirinden nefret eden toplum modelini yaratırken bu toplum modelini çocuklar üzerine inşa etmeye çalışıyor” dedi.

"Çocuklara etkinliklerde

gelinlik giydirmiyorlar mı?"

Kitabın hazırlayıcısı Ahmet Küçükaydın ise o cümleyi yazarken şenliklerde, düğünlerde gelinlik giydirilen çocuklara atıf yaptığını söyledi.

Niyetinin erken yaşta evlenmeye özendirmek olmadığını iddia eden Küçükaydın, “Cümledeki amaç g harfini vurgulamaktı. Çocuklara etkinliklerde gelinlik giydirmiyorlar mı? Şirin de oluyor çocuklar. Böyle bir niyetim asla yok. Masumane düşünülmüş bir şey. O bakış açısıyla yazılmış bir şey değil” diye konuştu.