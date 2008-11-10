1 sigara uçağın rotasını değiştirdi

Sudan'dan Suudi Arabistan'a giden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakta, "sigara içerek uçuş güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle Eritre uyruklu bir yolcu, Adana Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktan indirildi.



Sudan'dan Suudi Arabistan'ın Riyad kentine sefer yapan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakta bulunan ve ismi açıklanmayan Eritre uyruklu yolcu, sigara içmeye kalkışınca mürettebat tarafından uyarıldı.



Mürettebatın uyarılarına aldırmayan yolcu, durumun pilota bildirilmesi üzerine "uçuş güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle Adana Havalimanı'na yapılan acil iniş sonrası uçaktan indirildi.



Havalimanında bekletilen yolcunun, İstanbul'a gönderileceği bildirildi.







