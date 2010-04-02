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Sağlık

1 sigara 4 bin çeşit zehir

Domuz kanı tartışmalarıyla gündeme gelen sigarada, yaklaşık 50 tanesi kansere yol açan 4 binin üzerinde zehirli kimyasal madde bulunuyor.

02 Nisan 2010 03:00

T24- Son dönemde domuz kanı tartışmalarıyla yeniden gündeme gelen sigarada, yaklaşık 50 tanesi kansere yol açan 4 binin üzerinde zehirli kimyasal madde bulunuyor. 


Sigara akciğer kanseri, kalp hastalıkları, bronşit ve amfizem gibi pek çok ciddi ve ölümcül hastalığa yol açıyor.


Sigara içmek, ayrıca birçok kansere, solunum hastalığına ve felce neden oluyor, doğurganlığı etkileyebiliyor.


Sigarada 4 binin üzerinde zehirli kimyasal madde bulunuyor. Bunların yaklaşık 50 tanesi ise kansere yol açıyor. Sigara dumanında bulunan zehirli bir gaz olan karbonmonoksit, kanda oksijenin yerini alarak, ciğerlerin gereği gibi çalışmasını engelliyor.

Bunun sonucunda vücuttaki hücreler, ihtiyaç duydukları oksijenden mahrum kalıyor. Parmak ve dişlerin sararmasına yol açan yapışkan kahverengi madde katran da kansere neden oluyor ve akciğerleri tahrip ediyor. Ciğerden atılamayan katran, tüpleri daraltarak, enfeksiyonlara karşı direnci azaltıyor.


Sigarada bulunan bazı diğer kimyasal maddeler ve özellikleri ise şöyle:

Aseton: Oje çıkarmada kullanılıyor.

Arsenik: Fare zehri

Benzopiren: Dizel egzoz dumanı

DDT ve Dieldrin: Böcek ilacı

Formaldehid: Cesetleri muhafaza etmede kullanılıyor.

Hidrojen siyanür: Gaz odalarında kullanılan bir zehir.

Metanol: Roket yakıtı.

Titanyum: Uçak yapımında da kullanılan bir metal.

Amonyak: Tuvalet temizlemede kullanılıyor.

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