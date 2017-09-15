1 sayfa eksikle: 18 milyon öğrenciye 190 milyon kitap dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyonun üzerinde öğrenciye 600 çeşit, toplamda 190 milyon ücretsiz ders kitabı dağıtacak. Ancak 6’ncı sınıf Türkçe öğrenci çalışma kitabındaki karikatür nedeniyle bu kitap bir sayfa eksik dağıtılacak. Kitabın ilgili sayfası yırtılarak, çıkarıldı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, basılan kitapların ihale bedelinin 445 milyon lira olduğunu vurgulayarak, "600 çeşit kitap ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize sunuldu. Bakanlığımızca alınan kitaplar, 81 ilde oluşturulan 420 dağıtım noktasına yükleniciler tarafından teslim edildi, teslim edilen kitaplar poşetlenerek öğrencilerimizin sırasında hazır halde bekletilecek. Müfredat değişikliğinden dolayı bu yıl ilk kez 1, 5. ve 9. sınıflarda kullanılacak hemen hemen tüm ders kitapları kuşe kağıda basıldı" dedi. Ayhan, "Son verilere göre, 190 milyon kitabın 182 milyonu okullarımıza ulaşmış, 4 milyonu sevke hazır durumda, geriye kalan 4 milyon kitabın ise baskısı devam ediyor" diye konuştu.

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Ayhan, baskısına geç başlanan "Sosyal Bilgiler 4", "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-5" ile 9. sınıf ders kitaplarının birkaç il dışında, 18 Eylül itibarıyla öğrencilere ulaştırılacağını söyledi. Ayhan, okulların donanımı için de 670 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Öte yandan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, okul servislerinin teknik şartları taşıması ile veli, öğrenci ve servis şoförlerinin mağdur olmaması için İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının teknik ekiplerinin çalışma yürüttüklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha iyi şartlarda okullarına gidip gelebilmesi için yapılan çalışma, 1 hafta daha devam edecek" dedi.

İstanbul'da ders başı saati en erken 08.00'de

İstanbul Valiliği, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretimin en erken sabah 08.00'de başlaması kararının alındığını bildirdi. Valilik kararında geçen yıl uygulanmaya başlanan tekli saat uygulamasının özellikle ikili eğitim-öğretim yapan okullardaki öğrencilerin eğitim, öğretim ve ulaşım konularında yaşadığı sıkıntı ve yakınmalarının etkili olduğu kaydedildi.