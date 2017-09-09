MEB'in Türkçe kitabında karikatürü kullanılan Selçuk Erdem: İzin almazsanız başınıza bunlar gelir!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 6. Sınıf Türkçe kitabında yer alan Selçuk Erdem karikatürü 'kriz' yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6. sınıf Türkçe çalışma kitabında Selçuk Erdem’in karikatürünün olduğu sayfanın imha edilmesini istedi. Erdem Twitter hesabından, “Karikatürleri izin almadan kullanırsanız başınıza bunlar gelir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sosyal medyada paylaşılan görselin ardından söz konusu karikatür kitaptan çıkarılarak kitap yeniden hazırlandı. Dağıtımı durdurulan kitabın yeniden basılarak dağıtalacağı ve öğrencilere düzeltilmiş halinin ulaştırılacağı öğrenildi.

Okullara gönderilen yazıda “Başak yayınları Türkçe 6. sınıf öğrenci çalışma kitabı 13. sayfa ve Başak yayınları Türkçe 6. sınıf öğretmen kılavuzu 31. sayfanın ivedilikle imha edilmesi gerekmektedir. Sayfanın imha sürecini il müdürlerimizin yakından takip etmesi, ilgili kitaplardan okullarda dağıtılanlar varsa imha sürecinin okullarda, depolarda bulunanların ise güvenli bir ortama alınarak imha edilmesi, imha sürecinde görevlendirilecek personelin titizlikle seçilmesi, imha edilen sayfa sayıları ile kitap sayılarını aynı olup olmadığının mutlaka karşılaştırılması, imha edilen sayfaların yenileri ekleneceğinen eklemelerde de imha sürecinde görev alan aynı kişilerin görevlendirmesi, yapılan tüm bu işlemlerin tutanak altına alınması ve destek hizmetleri genel müdürlüğü il düzeyinde mail olarak gönderilmesni rica ederim” denildi.

Liyakat vurgusu

Selçuk Erdem’in karikatürünün bulunduğu sayfada “yandaki karikatür hakkında düşünelim. Bu karikatürün iletisine olabilir? Düşündüklerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım” sorusu yer alıyor. Ancak karikatürdeki kutup ayısının el hareketi yapması eğitimciler ve sendikalar tarafından eleştirildi. Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, “Bu örnek Milli Eğitim’de yandaş atama kaygısıyla likayatlı yöneticilerin tasviye edilip başarısız yöneticilere teslim edilmesinin bir sonucudur” dedi.

Selçuk Erdem'den açıklama

Erdem, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, “Karikatürleri izin almadan kullanırsanız başınıza bunlar gelir. Bana sorsaydınız okul kitabı için uygun olmadığını söylerdim” ifadelerini kullandı.