"1 saniyede 36 milyon insanın yüzünü tarayabilir, bir kişinin kim olduğunu 2 saniyede bulabiliriz"

Hitachi Data Systems Türkiye Genel Müdürü Serdar Sayar'a göre güvenlik teknolojisi ve büyük veri analizi öylesine ilerledi ki, saniyede 36 milyon insanın yüzünü taramak ve kamerada görülen tek bir kişinin kim olduğunu tespit etmek mümkün.

Zaman'dan Deniz Ergürel'e konuşan Sayar, şunları söyledi:

“Hitachi hızlı tren üreten bir şirket. Trenlerde binden fazla sensörümüz var. Bu sensörler bir arıza olduğunda merkezi uyarıyor. Muhtemel bir kaza önleniyor. Proton tedavi adlı bir başka cihazımız beyin kanseri tedavisinde kullanılıyor. Bu hassas tedaviyi uygularken arka planda büyük bir veri havuzundan yararlanıyoruz. Geçmiş örneklerle karşılaştırıp hastanın yaşına, cinsiyetine veya diğer koşullara göre en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Araç içi yönetim sistemimiz Clarion aracın anlık durumunu takip ediyor ve sürücüyü bilgilendiriyor. Bu sayede binlerce araçlı araba filolarını anlık olarak tek bir merkezden kontrol etmek mümkün.”

"Bir kişinin kim olduğunu 2 saniyede bulabiliriz"

Serdar Sayar'ın büyük veri kullanımına dair verdiği bir başka çarpıcı örnek ise güvenlik alanından “Güvenlik alanında kullanılan yüksek kaliteli kameralarımızın üzerindeki özel yazılım 36 milyon insanın yüzünü 1 saniyede tarayabiliyor. Yani sadece 2 saniyede Türkiye nüfusunun neredeyse tamamını tarayıp, kamerada gördüğünüz kişinin kim olduğunu bulabilirsiniz. Bu sistem henüz Türkiye'de kullanılmıyor ama teknik olarak mümkün.”

İstanbul'un trafik sorunu büyük veriyle düzeltilir mi?

“Bu bir sihirli değnek değil ama büyük katkısı olacaktır. Büyük veri analizi İstanbul trafiğini rahatlatır. Sonuçta bir analiz yapıp insanların trafikteki alışkanlıklarını tespit ediyorsunuz. Bu alışkanlıklarda gördüğünüz sorunu çözmek için reçeteler önerebilirsiniz. Belediye yönetiminde büyük veri analizine büyük önem veren Danimarka'nın Kopenhag şehri, 2020 yılında şehir merkezinde karbon salınımını azaltacak yepyeni bir konsept geliştirdi.”