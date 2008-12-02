1 saatten fazla ders çalışmanın faydası yok

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) tarafından hazırlanan ‘Eğitimde etkin öğrenme ve ders çalışma yöntemlerinde verimlilik’ başlıklı broşürde, ders çalışmaya dair tavsiyelere yer verildi. İşte öğrencilerin uyması gereken noktalar:



Hevesli olmak şart: Öncelikle öğrencinin öğrenmeye istekli olması gerekiyor. Öğrencinin harcadığı çaba oranında başarı gösterememesi durumunda çalışmanın verimsizliğinden söz edilebilir.



Yatarak çalışılmaz: Fiziki ortam önemli. Öğrenciye mümkünse ayrı bir oda, değilse evin içinde uygun bir köşe ayrılmalı. Çok rahat ve yumuşak bir koltuk, kanepe veya yatak üzerinde uzanmak, öğrenme sürecini zorlar.



Elma yenilebilir: Öğrenci ders çalışma öncesinde hafif gıdalar almalı. Aşırı tokluk veya açlık ders çalışmayı engelleyebilir. Bunun yanında ders esnasında aşırı olmamak kaydıyla şekerleme veya elma yemek faydalı olabilir.



Saat başı mola: Çalışma süresi en az yarım saat, en fazla bir saat olarak ayarlanmalı. Her bir saatte yaklaşık 10 dakika ara verilebilir. Öğrenci çalışma ve dinlenme zamanını planlamalı, belli bir disiplin içerisinde çalışmalı.



Aynı gün tekrar: En fazla konuları unutma, tekrar yapılmadan geçen ilk 24 saat içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle, dersler ve özellikle yeterince anlaşılmamış konuların bu süre içinde tekrar edilmesinde fayda var.



(AA)

