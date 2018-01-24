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1 saat keşif yaptı, 400 metre sonra yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çaldığı motosiklet ile polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Suriye uyruklu İbrahim el Hammo (22), kovalamaca sonucu yakalandı

24 Ocak 2018 14:59

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çaldığı motosiklet ile polisin \'dur\' ihtarına uymayarak, kaçan Suriye uyruklu İbrahim el Hammo (22), kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi Uysallar Sokak\'ta meydana geldi. Sokakta, park halindeki 42 RS 253 plakalı motosikletin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosikleti çalan Suriyeli İbrahim el Hammo\'nun kaçtığı güzergahta çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bir süre sonra ekipler, el Hammo\'yu motosikletle yolda gördü. Polis, \'dur\' ihtarında bulunurken, şüpheli hızını artırarak, kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu el Hammo, olay yerinden 400 metre uzaklıkta yakalanarak, gözaltına alındı. Suriyeli İbrahim el Hammo, emniyetteki ifadesinde, sokakta 1 saat keşif yaptığını, düz kontak yöntemiyle çalıştırdığı motosikletle olay yerinden kaçmaya çalıştığını söyledi. 

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