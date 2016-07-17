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15 Temmuz Darbe Girişimi

1. Ordu Harekat Başkanı ve İstanbul İl Jandarma Komutanı gözaltına alındı!

Gözaltına alınan Gürler ve Gürcan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor

17 Temmuz 2016 01:30

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 1.Ordu Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ile İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre,Darbe girişiminden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınanlar arasında 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan Gürcan'ın bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Gürler ve Gürcan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

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Birinci OrduHarekat BaşkanıTuğgeneral Eyyüp Gürlerİstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan

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