1. Ordu Harekat Başkanı ve İstanbul İl Jandarma Komutanı gözaltına alındı!

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 1.Ordu Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ile İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre,Darbe girişiminden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınanlar arasında 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan Gürcan'ın bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Gürler ve Gürcan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.