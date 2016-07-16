1. Ordu Harekât Komutanı da gözaltında

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 1.Ordu Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler ile İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan gözaltına alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, 12 Eylül 1980'den 36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimine ilişkin olarak, "161 şehidimiz var, Bu olaya karışan şu ana kadar 2839 çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır. Üst düzey rütbeliler de mevcuttur" dedi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili İrfan Fidan'ın talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.