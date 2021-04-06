1. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Adil İzci'ye verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci-yazar Oktay Akbal anısına bu yıl ilkini düzenlediği 1. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü'nün sahibi emekli edebiyat öğretmeni, yazar ve şair Adil İzci oldu. İzci, "Canım Ada" adlı kitabıyla ödüle değer görüldü.

Aykut Küçükkaya, Zeynep Oral, Hikmet Altınkaynak, Ayşe Sarısayın, Doğan Hızlan ve Ruken Kızıler'den oluşan seçici kurul, ödül gerekçesini şöyle açıkladı:

"Adil İzci, 'Canım Ada' adlı kitabında Heybeliada'daki doğal yaşama ve adalılara ilişkin gözlem ve izlenimlerini, geçmişle de bağlantı kurarak öyküleştirmekteki ustalığı, dile gösterdiği özen, yalın ve içtenlikli anlatımı nedeniyle ödüle değer bulunmuştur."

Adil İzci hakkında

16 Şubat 1954'te Niğde'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Niğde'de tamamladıktan sonra 1972'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde başladığı yükseköğrenimini, aynı okulun yeni Türk edebiyatı bölümünde tamamladı.

1980 – 2010 yılları arasında İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde (Robert Kolej'de) edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı. Bu okulda 1983 – 1997 yılları arasında yayımladığı edebiyat ve sanat dergisi Çağrı'da dil kirliliği üzerine yazılar kaleme aldı.

"Aşk imiş", "Eski Bir Niğde" adlı kitapları kaleme alan İzci'nin "Canım Ada" adlı yapıtı, 2020'de Oğlak Yayınları'nca okura sunuldu.

Dil Derneği üyesi olan İzci, çalışmalarını halen İstanbul'da sürdürüyor.