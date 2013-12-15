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Yaşam

1 öğrenciye 35 öğretmen

Van'ın Başkale ilçesinde Ortaöğretime Geçiş Ortak Mezeret Sınavları'na sadece bir öğrenci katıldı ancak sınav için 35 öğretmen görevlendirildi

15 Aralık 2013 19:25

İlk kez bu yıl düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları'na giremeyen 8. sınıf öğrencisi 45 bin 984 öğrenci için mazeret sınavı yaptı.

MEB tarafından bu yıl uygulamaya geçilen OrtaöğretimeGeçiş Ortak Sınavları'na katılamayan öğrenciler için yapılan mazeret sınavlarının, birinci ve ikinci gün oturumuna Van'ın Başkale ilçesinde sadece 1 öğrenci girdi.

İlçe genelinde 308 öğrencinin katılacağı sınavın yapıldığı Başkale Cumhuriyet Ortaokullu'nda sınav için Cumartesi ve Pazar günleri 35 öğretmen görevlendirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okuldaki sınava sadece Mazlum Işık adlı öğrenci katılırken, 17 salonun 16'sı boş kaldı.

 

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