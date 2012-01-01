1 Ocak sendromu nasıl atlatılır?

T24-

- Yumurtadaki sitein adlı amino asit, akşamdan kalmalığa neden olan toksik madde asetaldehide’in etkilerini zayıflatarak karaciğeri rahatlatıyor.- Alkol alındıktan sonra aşırı derecede idrara çıkmak hem sıvı kaybına hem de vücuttaki potasyumun erimesine işarettir. Portakal suyu içerek ve avokado yiyerek potasyum takviyesi yapabilirsiniz. İdrar nedeniyle vücutta eksilen bir diğer mineral sodyumdur. Sodyum kaybı hindistan cevizi suyuyla geri kazanılabilir.- Meyve yiyerek vücudunuza früktoz yani meyve şekeri alabilirsiniz. Böylelikle alkolün yaktığı glisojen yerine yeni bir glükoz kaynağı koyarak yorgunluğun ve halsizliğin önüne geçebilirsiniz.- En önemli önlem bol bol su içmek. Akşamdan kalmalığın en büyük sebebi vücudunuzun susuz kalmasıdır. Susuz kalan organlar beyinden su çalar, küçülen beyin zarları çekildikçe de başağrısı meydana gelir.