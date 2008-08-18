'1 Numara' cezaevinde mi?

Ergenekon soruşturmasında herkesin yanıtını merak ettiği en önemli soru, 1 numaranın kim olduğu. Geçen perşembe gecesi Arapça yayın yapan El Cezire TV'de Ergenekon'la ilgili bir programa katılan Star Gazetesi yazarı Şamil Tayyar ve Yeni Şafak Yazarı Fehmi Koru da, 1 numara konusunda tahminlerini açıkladı.

Program sunucusunun konuklara '1 Numara kim?' sorusuna, Tayyar, "Emekli orgeneral, ama operasyonlarda etkinliğini yitirmiş biri" diye yanıt verdi.

Fehmi Koru ise 1 numaranın, şu anda cezaevinde bulunan eski bir asker olduğunu iddia etti.

Bu açıklamalardan sonra gözler yine henüz haklarında iddianame hazırlanmamış olan cezaevindeki iki emekli orgenerale çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı yapan emekli orgeneral Şener Eruygur ile 2. Ordu Komutanlığı yapan emekli orgeneral Hurşit Tolon.

Savcılığın şu ana kadar diğer sanıklarla ilgili açıkladığı iddianamede yer alan örgütle ilgili şemada 1 Numara'nın üstü boş kalmıştı ve bu şemada Eruygur ile Tolon yer almamıştı. 1 Numara kim? sorusunun yanıtını, cezaevindeki emekli orgenerallerle ilgili hazırlanacak ek iddianamenin vermesi bekleniyor.