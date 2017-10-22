1. Mini Dünya Kupası başladı

KAYSERİ, (DHA) - Kocasinan Belediyesi öncülüğünde Erciyes, Abdullah Gül ve Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen 1. Mini Dünya Kupası karşılaşmaları başladı.

28 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk maçında Türkiye ile Suriye takımları mücadele etti. Karşılaşma Türkiye\'nin 12-3 lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Tüm takımlar turnuvanın ilk maçını seyretmek için Sümer Stadyumu\'nda bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve dostluğun vurgulandığı turnuvaya, Kayseri’de okuyan yabancı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Coşkuyla geçen ilk maçın galibi Türkiye olurken, turnuva oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak spora ve gençlere büyük önem verdiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de çok sayıda ülkeden öğrencinin olduğunu ifade ederek, “Kayseri’ye dünyanın değişik ülkelerinden eğitim için gelen renkleri, dilleri, ırkları farklı farklı genç kardeşlerimizle birlikte milletler arası gönül köprüsü oluşturuyoruz. Futbol aracılığıyla farklı ülkeden gelen gençlerimiz arasında kardeşlik, dayanışma ve birliktelik duygularının pekişmesine katkı sağlıyoruz. Turnuvanın ilk maçına misafir öğrencilerimizin yoğun ilgi göstermesi bizleri çok memnun etti. Bundan sonrada inşallah turnuvayı geleneksel hale getireceğiz” dedi.

Eleme usulüyle oynanan turnuva sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve çeşitli ödüller verilecek. Turnuvada oynanacak maçlar ise şöyle; Cezayir - Tanzanya, Gambiya - Gine, Türkmenistan - Burkina Faso, Rusya - Kırgızistan, Çad - Mali, Kocasinan - Afganistan, Azerbaycan - Uganda, Somali - Kazakistan, Fil Dişi - Moğolistan, Gana - Ruanda, Sudan - Tayland, Endonezya - Etiyopya

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