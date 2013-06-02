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Yaşam

1 milyonluk soruyu gördü, gözyaşlarıyla yarışmadan ayrıldı

Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruyu gören Şeyman Özin soruya doğru cevap veremedi ve yarışmadan 15 bin lira ile ayrıldı

02 Haziran 2013 11:00

Galatasaray Üniversitesi Radyo Sinema öğrencisi Şeyma Özin, Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında müthiş bir performans sergileyerek 1 milyon lira almanın eşiğine geldi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon liralık soruya kadar gelen Şeyma Özin, büyük ödülü alamadı. Genç kız ter kan içinde kaldığı yarışmada yanlış şıkkı seçtiğini öğrendiği anda gözyaşlarına boğuldu. Genç kız 1 milyon lira almanın eşiğine geldiği yarışmadan 15 bin lira alarak ayrıldı.

 

1 milyonluk soru

 

22 yaşındaki Şeyma Özin'in önüne finalde çıkan soru şöyleydi;

SORU: Heredot'un yazdığı Mısır firavunun dilin köken deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun ilk konuştuğu cümle nedir.

A) Ver B) Anne C) Ekmek D) Su

Sorunun doğru şıkkı 'ekmek''ti, ancak Özin 'Ver' diyetek 1 milyon kazanma fırsatını kaçırdı. 

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