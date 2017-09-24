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Yaşam

1 milyonluk 'Kuran-ı Kerim' sorusuna cevap veremedi, yarışmadan çekildi

19 yaşındaki yarışmacı İrfan Yıldırım, 1 milyonluk soruyu gördü

24 Eylül 2017 15:53

"Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışmanın dün (23 Eylül 2017) yayınlanan bölümünde son etaba ulaşan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, kendisine yöneltilen "Kuran-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?" sorusuna yanıt veremedi. Yıldırım, yarışmadan çekilme kararı alarak, 1 milyon değerindeki "büyük ödül"e veda etti. 

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılan Çağdaş İrfan Yıldırım, "Bir kız bana emmi dedi neyleyim' sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna "Karacaoğlan" doğru yanıtını vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Çağdaş İrfan Yıldırım dün akşamki yarışmada 1 milyonluk "Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?" sorusuna yanıt vermedi ve yarışmadan 250 bin lira değerindeki ödülü alarak çekildi. Sorunun doğru yanıtı ise Arı çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru

Soru: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

A: Deniz

B: Güneş

C: Arı

D: Kalem

Çağdaş İrfan Yıldırım kimdir?

Geçtiğimiz sezon finalinde yarışan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım, yarışmadan sonra Galatasaray Lisesi'nden mezun olup ardından Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Hukuk Bölümünü kazandı.

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