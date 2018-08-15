1 milyon ziyaretçi bekleyen Çeşme, bayrama hazır

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Turizm Derneği\'nin Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçeye 1 milyon ziyaretçinin gelmesini beklediklerini söyledi. Denizeri, \"Huzur ve keyif dolu bayram tatili için Alaçatı ve Çeşme hazır\" dedi.

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Korkut Denizeri, Ege\'nin incisi Çeşme\'deki otellerde yüzde 100 doluluk sağlanmasıyla yüzlerin güldüğünü dile getirdi. Çeşme\'de tatil sezonunun 12 aya yayılması için uzun yıllardır yapılan çalışmaların meyve verdiğini söyleyen Denizeri, \"Hiç bitmeyen tatil sezonuyla Çeşme yaz kış ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamaya hazır. Kurban Bayramı\'ndan dolayı oteller ve restoranlarda yüzde 100 doluluk söz konusu. Keyifli bir tatil geçirmek için misafirlerimize özellikle rezervasyon yaptırmalarını hatırlatıyoruz. Huzur ve keyif dolu Çeşme günleri için planlı bir tatil geçirsinler\" dedi.

Rezervasyon konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Denizeri, tatilcilerin rezervasyonlarına mutlaka uymalarını gerektiğini hatırlattı. Bu yıl turizmde Çeşme\'nin beklediği rakamlara her koşulda ulaştığını ve hizmet kalitesini de artırmak için el birliğiyle çalıştıklarını ifade eden Denizeri, \"Ülkemizin içinde bulunduğu yoğun gündem, ekonomik sıkıntılar, belirsizlikler derken yazı yarıladık. 8 Temmuz sonrası Alaçatı ve Çeşme bölgesinde hafta arası dahil, inanılmaz bir yoğunluk yaşadık. Bu yoğunluk halen devam ediyor. Şimdi bayram tatilinin 9 güne uzaması, hatta sonrasında 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın da Perşembe gününe denk gelmesi, bayram yoğunluğunu tercih etmeyen misafirlerimiz için uzun hafta sonu tatili, ikinci bir fırsat diyebiliriz. Sezonun geç başlamasının ardından bayram tatili ve sonrasında gelen 30 Ağustos, biz turizmcilerin de yüzünü güldürdü diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de Çeşme\'de 12 ay turizmin süreceğine eminiz\" diye konuştu.

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