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1 milyon TL ödülle aranan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz  hale getirildi (1) 

  ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon TL ödülle "yeşil  kategori"de yer  alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz  hale getirildi

07 Kasım 2018 20:38

 

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon TL ödülle \"yeşil  kategori\"de yer  alan Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına etkisiz  hale getirildi. 

İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018  tarihleri  arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında  yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist  etkisiz  hale  getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar  listesinde 1 milyon TL ödülle \"yeşil  kategori\"de yer  alan sözde Botan eski Cudi cephe  sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğunun belirlendiği açıklandı. 


 

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