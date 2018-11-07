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1 milyon TL ödülle aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (2)

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan 'Rızgar Gever' kod adlı Müslim Fırtına'nın (45) etkisiz hale getirildiğini açıkladı

07 Kasım 2018 21:29

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan \'Rızgar Gever\' kod adlı Müslim Fırtına\'nın (45) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

31 Ekim - 2 Kasım 2018  tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu \'Rızgar Gever\' kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlendi.

ANKARA, (DHA)

 

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