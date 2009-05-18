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1 milyon sterlinlik 'güzel yüz'

Hollywood'un ünlü oyuncusu Gwyneth Paltrow, Estee Lauder firmasının yeni yüzü oldu.

18 Mayıs 2009 03:00

Hollywood'un ünlü oyuncusu Gwyneth Paltrow, Estee Lauder firmasının yeni yüzü oldu.

İngiliz basını, 1 milyon sterlin (2 milyon 400 bin TL) peşin ödeme ile yapılan sözleşmeyi 'krizde süper anlaşma' diye duyurdu.

Estee Lauder, 2005'ten beri kozmetik alanındaki yüzü olan İngliz yıldız Liz Hurley'in yerine uzun süredir daha genç ve 'fresh' yüzlü bir yıldız arıyordu. 36 yaşında bir çocuk annesi Paltrow, Coldplay grubunun solisti 32 yaşındaki Chris Martin ile evli.

Paltrow, Time dergisinin 'çağımızın en güzel yüzleri' listesine de girmişti.

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