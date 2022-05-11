1 milyon sığınmacı için geri dönüş projesinin detayları belli oluyor: İnşaatta Suriyeliler çalışacak 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, bir milyon sığınmacıya dönüş yolu için başlatılan projenin detayları belli olmaya başladı.

TGRT Haber'den Ferhan Erdemir'in haberine göre; Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde detaylarını açıklayacağı, Suriyeliler için yapılacak yeni evlerin projelerinin altyapı hizmetleri AFAD ve Kızılay tarafından verilecek. Diğer maliyetler ise uluslararası fonlardan karşılanacak. Evlerin inşaatlarında geçici koruma altındaki Suriyeliler çalıştırılacak.

Bahçe içinde yapılacak evler 40, 60 ve 80 metrekare olmak üzere üç ayrı büyüklükte yapılacak. Kalabalık aileler daha büyük evlere yerleştirilecek. Evlerin çatılarına su depoları kurulacak. Proje kapsamında, okul, hastane, AVM, spor salonları ve organize sanayi bölgeleri de inşa edilecek.

Hükûmet kaynakları, bir milyondan fazla geçici koruma altındaki Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje ile Cerablus, Azez, El-Bab, Resülayn ve Tel Abyad’ın bulunduğu hatta âdeta yeni bir şehir kurulacağını dile getirdi. Geri dönüşler kapsamında Suriyelilerin kendi geçimlerini sağlayacak üretim modelleri de devreye sokulacak. Suriye’ye dönenlerin zeytin ticareti, organize sanayi gibi alanlarda istihdamı sağlanacak.