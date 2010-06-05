1 milyon öğrenci SBS'de ter döküyor

T24 -



SBS, tüm il merkezleri ile yurt dışında Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'de gerçekleştiriliyor.





SBS tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başladı.

Sınava giren yaklaşık 1 milyon 15 bin 8. sınıf öğrencisine 100 soru yöneltiliyor ve 120 dakika süre veriliyor.





Öğrenciler ilk 60 dakika içinde sınav salonu terk edemeyecek. Sınav bitimine 15 dakika kala özürlü öğrenciler hariç en az 2 öğrenci salonda kalacak.





Sınav bitiminden 1 saat sonra isteyen öğrenciler, soru kitapçıklarını sınava girdikleri okullardan alabilecekler.







7. sınıflar yarın katılacak



İlköğretim 7. sınıfların sınavı da yarın saat 10.00'da başlayacak ve adaylar 90 soru yanıtlayacak.

Yaklaşık 1 milyon 60 bin adayın katılacağı sınav 100 dakika sürecek.





İlköğretim 6. sınıflar da 12 Haziran 2010 Cumartesi günü SBS'ye katılacak.





İlköğretim 8. sınıflar için yerleştirme sonuçları 28 Temmuz'da ilan edilecek. Yerleştirme ile ilgili takvim ve esaslar MEB'in internet sitesinde yayınlanacak ''Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu''nda yer alacak. Sınavlarla ilgili tüm bilgiler ve duyurular ''http://oges.meb.gov.tr'' internet adresinde sürekli olarak yayınlanacak.







Soru ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı linkler



SBS soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı linkler ve yayın saatleri belli oldu.





Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı'nın soru ve cevapları, sınavın ardından saat 12.45'te http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sbs8.html adresli linkten yayımlanacak.





Yarın yapılacak 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı'nın soru ve cevaplarına saat 12.45'te http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sbs7.html adresli linkten ve 6. sınıfların 12 Haziranda gerçekleştirecek Seviye Belirleme Sınavı'nın soru ve cevap anahtarına ise aynı gün saat 12.45'te http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sbs6.html adresli linkten ulaşılabilecek.









