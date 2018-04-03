1 MİLYON LİRALIK SAĞLIK SİGORTASI VURGUNU: 13 GÖZALTI 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da çok sayıda kişiyi özel sağlık sigortasını yenileme bahanesiyle dolandıran 13 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin bu yolla 1 milyonluk vurgun yaptığı belirlendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda kişinin özel sağlık sigortasının yenilenmesi bahanesiyle dolandırıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, liderliğini eski bankacı A.T.K.\'nın yaptığını belirlediği şebekenin \'Türk Asist Sağlık Hizmetleri ve ya Türkiye Asist Sağlık Hizmetleri\' adlı hayali bir firma üzerinden dolandırıcılık yaptığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin 2016 ve 2017 yılında kullandıkları sanal pos cihazlarından 2 bin 370 farklı karttan 1 milyon lira çektiğini tespit etti.

ÖZEL HAREKATLI BASKIN

Özel harekat polislerinin de destek verdiği İstanbul ve Afyonkarahisar\'daki baskınlarda A.T.K.\'nın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 12 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 20 cep telefonu, 25 sim kart, 9 harddisk, 13 flash bellek, 49 banka kartı, 42 banka hesap cüzdanı, 11 kaşe, 28 bin 420 lira para ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltında alınan 13 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

-Şüphelilerin çağrı merkezine gelişi

-Şüphelilerin çalışması

-Polis ekiplerinin operasyona çıkması

-Özel Harekat polislerinin adreslere girmesi

-Adreslerde yapılan aramalar

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar



