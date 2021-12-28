1 milyon liralık altın çalan hırsızlar, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerden yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir kuyumcu dükkânından yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın çalan 3 şüpheli, çamurlu ayakkabılarıyla bıraktıkları izlerin takip edilmesi sonucu yakalandı.



Olay, 26 Aralık günü saat 03.00 sıralarında, Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanının alarm kablosunu keserek içeri giren hırsızlar, 1 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen altınları ve iş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği hard diski alıp kaçtı.

Olaydan bir gün sonra dükkâna gelen iş yeri sahibi, durumu fark edip, polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede; dükkan ve dışında çamurlu ayakkabı izleri tespit etti. Ekipler, izlerin kuyumcu dükkanının arkasındaki bir eve kadar devam ettiğini belirledi. Evde kalan kişilerle ilgili araştırma yapıp, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)