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1 milyon lira ödülle aranan IŞİD'li terörist, Hatay'da yakalandı

Mehmet Abitoğlu, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride yer alıyor

14 Nisan 2018 16:10

Terör örgütü IŞİD'in önemli isimleri arasında yer aldığı belirtilen 'Ebu Eymen' kod adlı Mehmet Abitoğlu, Hatay'da yakalandı. Başına 1 milyon lira ödül konulan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride yer alan Abitoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çalışmaları sonucu, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'yeşil' kategoride bulunan 'Ebu Eymen' kod adlı IŞİD'li terörist Mehmet Abitoğlu'nun Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığı belirlendi. Ekipler yaptığı çalışma sonucu Abitoğlu'nun saklandığı bölgeyi belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla Mehmet Abitoğlu gözaltına aldı.

2014 yılında ailesiyle birlikte terör örgütü İŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçen Mehmet Abitoğlu'nun, IŞİD'in 'sözde' Türkiye sorumlusu İlhami Balı'nın grubunda olduğu öğrenildi. Başına 1 milyon lira ödül konulan Abitoğlu, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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