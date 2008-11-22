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Kültür-Sanat

1 milyon kişi izledi

‘Mustafa’ bir milyon izleyici sayısıyla en çok izlenen Türk belgeseli oldu.

22 Kasım 2008 02:00

‘Mustafa’ bir milyon izleyici sayısıyla en çok izlenen Türk belgeseli oldu.

Atatürk’ün askeri, siyasi ve insani yönlerini resmi dilin dışına çıkararak anlatan ‘Mustafa’ filmi, vizyondaki üçüncü haftasında 1 milyon seyirci sayısını aşarak Türk sinema tarihinin en çok izlenen belgeli oldu.
Müziklerine Goran Bregoviç’in imza attığı 29 Ekim’de vizyona giren belgeseli, 22 günde toplam 1 milyon 4 bin 36 kişi izledi.

Babam ve Oğlum gibi

Vizyondaki Türk filmlerinden Çağan Irmak imzalı “Issız Adam” ise ikinci haftasında toplam 378 bin 36 kişi tarafından izlendi.
116 sinema salonunda gösterimde olan Cemal Hünal ve Melis Birkan’ın başrolünü oynadığı film, ilk haftasına göre ikinci haftasında seyirci sayısını yüzde 67 oranında artırdı.
Irmak, aynı durumu daha önce, topladığı seyirci sayısıyla Türk sinemasının en çok izlenen 4. film unvanını taşıyan “Babam ve Oğlum” filminde de yaşamıştı.

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