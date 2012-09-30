1 milyon kişi İstanbul'da nasıl yürür?

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner İspanya’da teröre karşı yürüyen 1 milyon kişiyi örnek göstererek “Biz de STK’lar olarak böyle bir sessiz yürüyüşle tepkiyi odaklayabiliriz. Sadece varlığımızla şiddete karşı çıkabilmeliyiz” sözü, ‘ İstanbul bu kadar kalabalığı kaldırabilir mi’ sorusunu akıllara getirdi.

Konuyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan da “Bir milyon kişi toparlanıp böyle bir miting yapabiliyorlarsa kalkıp da ‘Niye böyle bir yürüyüş yapıyorsunuz’ diyemem. O kişilerin güvenliğini sağlarız. Özgürlük, ileri demokrasi anlayışı içinde yapsınlar, tüm 75 milyona bu çağrılarını yinelesinler. Buna sadece yardımcı oluruz, başka bir şey yapamayız’’ dedi.

Radikal, şehir plancılarına böyle bir yürüyüşün nerede yapılabileceğini, güvenlik uzmanlarına da yürüyüşün teröre çözüm olup olmayacağını sordu.



‘İstanbul felç olur’

Radikal gazetesinde yer alan İsmail Sağıroğlu'nun haberine göre; üst düzey bir emniyet müdürü bu konuyu ‘felaket’ şeklinde nitelendirerek, "1 milyon kişinin yürümesi İstanbul’u felç edeceğini" söyledi. “Şehrin altyapısı bunu kaldırmaz. Park sorunları yaşanır, trafik tıkanır. Her şeyden önemlisi böyle bir yürüyüşün sorunsuz olarak bitmesi çok zor. Provokasyona açık” dedi.

Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Özeren ise İspanya örneğini verdi: “Bask bölgesinde ETA’ya destek verenler dahil herkes yürüyüşe katılmış, bütün ülke destek vermişti. Türkiye ’de de böyle bir eylem yapılacaksa bu organizasyona kaç Kürt’ün katılacağı önemli. Türkler zaten reaksiyon veriyor, tepkilerini koyuyorlar. Kürtler ise PKK ’ya ses çıkartmıyor. Neden Kürt kökenli sivil toplum, örgüt eylemlerine bir nebze olsun ses çıkarmıyor? Kürtler ses çıkarmayınca Türklerin reaksiyonu daha da yükseliyor. Eylemde sembolik reflekslerden ziyade bilinçli sürdürülebilir bir duruş sergilemek gerekir. Kitlesel tepki verme kültürümüz zayıf. Milyonları topladınız diyelim ne diyeceksiniz?”

Şehir Plancısı Erhan Demirdizen ise Yenikapı’da mitingler için böyle bir çalışmanın başlatıldığını hatırlattı: “1 milyon kişinin yürümesi, hayalleri zorlayan çok büyük bir rakam. Bu sayıyı İstanbul değil hiçbir dünya kenti kaldırmaz. Ana arterleri kilitler. Bizde güvenlik tedbirleri abartıldığı için metrolar, toplu ulaşım araçları da durur. Şehrin bir bölgesi hayattan kopar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi , büyük mitingler için denizi doldurarak Yenikapı’da bir yer yapıyor. Fakat deniz doldurularak yapılan yerleri işlevsel kullanamadığımız için buranın da işe yarayacağını zannetmiyorum.”

İstanbul’da iki büyük miting meydanı var; Çağlayan ve Kazlıçeşme… Kazlıçeşme’de yaklaşık 500 bin kişi bir araya gelebiliyor. Partilerin tercih ettiği bu meydanda geçen yıl AK Parti 400 bin, CHP 82 bin kişiyi topladı. Çağlayan ise yaklaşık 400 bin kişi alabiliyor. Bu meydanda da en kalabalık topluluk Cumhuriyet Mitingleri sırasında toplandı. İstanbul’un bir diğer toplanma alanları ise Kadıköy ve Taksim Meydanı. Taksim, en kalabalık eylemlerini 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yaşıyor. 245 bin kişinin toplanabildiği meydanda 1 Mayıs’ta yer kalmıyor. Kadıköy Meydanı ise yaklaşık 150 bin kişilik. İstanbul en kalabalık törenlerini genellikle cenaze merasimlerinde yaşıyor. Özal ve Erbakan’ın cenazesine 100 bin, Hrant Dink ’in cenazesine ise 80 bin kişi katılmıştı.

İspanya’da Miguel Angel Blanco isimli bir bürokratın ETA tarafından kaçırılması üzerine 1 milyon kişi, terörü lanetleyen bir yürüyüşte yer aldı. Protestolardan sonra ETA kendi tabanı olarak gördüğü milliyetçi Basklılar tarafından bile yalnız bırakıldı. Türkiye’de ise Hrant Dink’in katledilmesi üzerine 80 bin kişi birlikte yürümüş, faşizme karşı tepkiler dile getirilmişti