1 milyon kişi işsizlik sigortası yaptırdı

Yılın ilk sekiz ayında 1 milyon kişi işsizlik sigortası yaptırırken, 6 bin kişi de işsiz kalıp, bu sigortadan yararlandı. En çok İstanbul’da işsizlik sigortası yaptırılırken, tekstil çalışanları ilk sırada yer aldı. İşsizlik sigortası yaptıranların sayısının bu yılın sonuna kadar 1.2 milyon kişi olması bekleniyor.



Ekonomik kriz nedeniyle yılın ilk sekiz ayında 1 milyon kişi işsizlik sigortası yaptırırken, bugüne kadar 6 bin kişi de sigortadan faydalandı. İşsizlik sigortasından yararlananların büyük bir kısmını ise tekstil sektöründe çalışanlar oluşturdu. İşsizlik sigortası ürünleri satan Cardif’in Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, “Türkiye’de sigortalı çalışan sayısının 10 milyon olduğunu düşünürsek, işsizlik ürünlerini sigortalı istihdamının yüzde 10’nuna, 1.5 yıl gibi bir sürede ulaştırmayı başardık” dedi.



Dört gruptan oluşuyor



İşsizlik ürünlerinin içeriği hakkında bilgi veren Yılmaz Yıldız, şunları söyledi: “Bu sigorta ürünleri dört ana gruptan oluşuyor. Birinci grupta, kredi koruma ürünleri var. Bireysel kredi alıp da işsiz kaldığınızda, sizin adınıza bankaya taksitleri biz ödüyoruz. İkinci grupta ise, kredi kartı koruma ürünleri geliyor. Yine işsiz kaldığınızda, kredi kartı bakiyenizin tümünü tek seferde ya da 6-7 seferde bankaya sigortalı adına ödüyoruz. Üçüncü grupta ise, sigortalıya direk maaş bağlayan gelir güvencesi ürünleri geliyor. Bir de, diğer bireysel ürünler diyebileceğimiz; kira, fatura gibi ödemeleri karşılayan ürünler var.”



Kredi koruma tercihi



Yılın ilk 8 ayında yaptırılan 1 milyon işsizlik sigortasının yüzde 50’sinin bireysel kredi koruma, yüzde 26’sının gelir güvencesi, yüzde 16’sının kredi kartı koruma ve yüzde 8’inin de diğer bireysel ürün sigortalarından oluştuğunu kaydeden Yılmaz Yıldız, şöyle konuştu: “2008 yılında global kriz psikolojisinin etkisiyle kredi kartı güvencesi ürünlerinde hızlı bir büyüme oldu. Daha sonra bireysel kredilerin tekrar canlanması ve özellikle konut ile ihtiyaç kredilerindeki artış nedeniyle kredi koruma ürünlerine talep arttı. Ayrıca gelir güvencesi ürünümüze devamlı surette ciddi bir talep var.”



1.2 milyon kişi



Yılmaz Yıldız, işsizlik ürünlerinin finansal sistemin istikrarına da büyük katkı sağladığını vurgulayarak, tüketicinin işsiz kalması durumunda, bireysel kredi taksitlerinin sigorta tarafından ödenmesinin, bankaların sorunlu kredi oranlarını düşürdüğüne de dikkat çekti. İşsizlik ürünlerine talebin artarak devam edeceğini de ifade eden Yıldız, “Bizim tahminimiz bu yılın sonunda 1.2 milyon kişiye ulaşırız. Önümüzdeki yıl da 2-2.5 milyon kişi işsizlik sigortası yaptırır” diye konuştu.



Sesim güzel diyen de var



Yılmaz Yıldız, 1 milyon müşteriye ulaşıldığı için çağrı merkezine çok ilginç telefonlar geldiğini de ifade ederek, bu konuda şunları anlatıyor: “Birçok kişi arayıp, dertlerini anlatıyor. Açık söyleyeyim; sesim çok güzel, bestelerim var, bana destek olun diyenler de oluyor. Tabi şunu da söylemek lazım. Kamuoyunda, sigorta şirketleri olarak bizlere yönelik, zaman zaman hasarları layıkıyla ödemediğimiz, bahaneler bulduğumuza dair doğru olmayan bir inanış var. Biz işsizlik sigortasında, piyasanın hemen hemen büyük bir çoğunluğuna sahip olduğumuz için hasar öderken müşteri mağduriyetini giderecek ve müşterinin güvenini arttıracak şekilde hareket ediyoruz.”



Tekstil çalışanları sigortadan yararlandı



CARDİF Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, sigorta yaptıran kişilerden, işsiz kalıp da sigortadan yararlanmak isteyenlerin sayısında yıl başından bu yana 6-7 kat artış olduğunu belirtti. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hasarların sektör dağılımında baktığımızda, yüzde 13’ü tekstil sektöründen, yüzde 11’i imalat sanayiinden, yüzde 10’u inşaat sektöründen, yüzde 7’si gıda sektöründen, yüzde 5’i bilişim sektöründen, yüzde 5’i otomotiv sektöründen, yüzde 5’i taşımacılık sektöründen, yüzde 4’ü finans sektöründen ve yüzde 3’ü de turizm sektöründen geliyor. İl bazında baktığımızda ise hasarların yüzde 40’ı İstanbul’dan, yüzde 7’si Ankara’dan, yüzde 6’sı İzmir’den, yüzde 5’i Antalya’dan, yüzde 4’ü Bursa’dan, yüzde 3’ü Adana’dan kaynaklanıyor.”