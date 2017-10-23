1 milyon kadına ulaşılan proje Kocaeli'de de hayata geçiyor

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy\'un daha önce görev yaptığı Muğla, Mersin, Samsun ve Diyarbakır\'da, eşi Hülya Aksoy\'un koordinatörlüğünde 1 milyon kadına ulaşılan kadın sağlığına yönelik eğitim projesi, Kocaeli\'de de uygulanacak. Kocaeli\'de 15-69 yaşları arasındaki 652 bin 982 kadına hastalıklar, kadına yönelik şiddet, obezite ve fiziksel aktivite gibi konularda eğitim verilecek.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy\'un eşi Hülya Aksoy\'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan \'Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitim Projesi\' tanıtım toplantısı Valilik Akçakoca Toplantı Salonu\'nda yapıldı. Toplantıya Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Edok Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire başkanları ve eşleri katıldı. Proje kapsamında Kocaeli\'de 15-69 yaşları arasında 652 bin 982 kadına meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanserleri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, normal doğum ve anne sütü, menopoz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, obeziteden korunma ve diyabet, organ bağışının önemi, kadına yönelik şiddet ile sigara ve uyuşturucu bağımlılığının zararları konularında eğitim verilecek. Hülya Aksoy\'un koordinatörlüğünde daha önce Muğla, Mersin, Samsun ve Diyarbakır\'da uygulanan proje kapsamında 1 milyonun üzerinde kadına ulaşıldığı bildirildi.

Hülya Aksoy toplantıda yaptığı konuşmada kadınları kendi sağlıkları konusunda bilinçlendirmek istediklerini belirterek, \"Muğla\'da görev yaptığımız 2002 yılından bu yana Kadın Sağlığı Projesini gittiğimiz bütün illerde uyguladık ve çok olumlu sonuçlar elde ederek, çok fazla kadına ulaştık. Projenin amacı; kadınlarımızı kendi sağlıkları konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek, farkındalık yaratmak. Eğer bir kadına dahi dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Projenin amacına ulaştığını düşünüyorum. Bundan önceki toplantılarda olduğu gibi bundan sonraki süreçte yapacağımız toplantılarda kadınlarla birlikte olmak beni mutlu edecektir. Çok onur duyduğum bir proje içinde yer alıyorum. Umarım Kocaeli\'de de hedeflerimize ulaşabiliriz\" dedi.

Vali Hüseyin Aksoy ise \"Kocaeli Valiliği olarak başlatmış olduğumuz Kadın Sağlığı Projesi\'nde temel amacımız; toplumumuzun en temel kesimini oluşturan kadınlarımızı bilinçlendirmek, daha sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla yola çıktık ve bu amaç doğrultusunda Kocaeli\'deki kadınlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Kocaeli nüfusunun yaklaşık yüzde 50\'si kadınlardan oluşuyor. 15-69 yaş grubundaki 650 bini aşan kadınımıza ulaşmayı hedefledik. Kadınlarımızın daha duyarlı olmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunlar karşısında bilinçlendirmeyi hedefledik. Özellikle Türkiye geneli baktığımızda kadınların karşı karşıya kaldığı kanser türlerinden en önemli kanser türü meme kanseridir. Erkeklerin ise akciğer kanseridir. Meme kanserinde de kendi kendini muayene edebilme ve belirli bir bilinç düzeyine ulaşabilme erken teşhis de çok önemli bir katkı sunuyor. Toplumsal duyarlılığın son yıllarda daha üst noktalara ulaştığı, kadına yönelik şiddet konusunu da bu proje kapsamı içerisinde kadınlarımızla paylaşıyoruz. Şiddetin türlerinin neler olduğu ve şiddete maruz kaldıklarında nerelere başvurmaları gerektiği konusunda ayrıca bilgilendiriyoruz\" diye konuştu.

Daha önce görev yaptığı illerde projede çok önemli sonuçlar aldıklarını belirten Vali Aksoy, \"Kocaeli\'de bu projemizi uygulama noktasında gayretlerimiz devam edecektir. İlçelerde kaymakam ve belediye başkanı arkadaşlarımız ve onların değerli eşlerinin koordinasyonunda bu çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Kadının olduğu her yere gidilecektir. Hedefimiz 3 yıl, ancak kadınlarımız ilgi gösterdiği takdirde bu 3 yılı biz daha kısa sürede tamamlayabiliriz\" dedi.

Konuşmaların ardından doktor İnci Sobi, salonda bulanan kadınlara kanserle ilgili sunum yaparak, sorulan soruları cevapladı.



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