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Bilim / Teknoloji

1 milyon Google ve Yahoo hesabı satışa çıktı

SunTzu853 isimli bir hacker, toplam bir milyonu aşkın Google ve Yahoo hesabını Deep Web üzerinden belli bir Bitcoin karşılığında satışa sundu

07 Mart 2017 22:52

Yahoo ve Gmail servislerine ait kullanıcı bilgilerinin bulunduğu 1 milyonun üzerinde veri, Deep Web üzerinden satışa sunuldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, internet kullanıcılarının en çok korktuğu durumlardan bir tanesi olan bilgi hırsızlığı olan hesapların çalınması yakın zamanda büyük bir hacker ya da hacker grubu tarafından gerçekleştirildi. İnternette kullanıcı bilgilerinin çalınması gibi durumlarla sıkça karşılaşıyor olsakta bu çapta bir bilgi hırsızlığı ilklerden olma özelliği taşıyor.

Hacker tarafından elde edilen hesaplara ne olduğunu anlayacağımız bir olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. SunTzu853 isimli bir hacker, toplam bir milyonu aşkın Google (yani Gmail) ve Yahoo hesabını Deep Web üzerinden belli bir Bitcoin karşılığında satışa sundu.

Bu 1 milyonun üstündeki hesabın gerçek olmadığı söylense de iddialara göre bazı Deep Web kullanıcıları hesapların gerçek olduğunu doğrulamayı başardı. Ayrıca yine belirtilene göre bu bilgiler arasında yıllar önce çalınan hesaplar da bulunuyor.

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