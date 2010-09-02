T24 LogoT24 Logo
Yaşam

1 milyon dolarlık saç!

ABD'de bir şampuan şirketi, uzun saçlarıyla tanınan Amerikan futbolu oyuncusu Troy Polamalu'nun saçlarını bir milyon dolara sigortaladı.

02 Eylül 2010 03:00

T24- ABD'de bir şampuan şirketi, uzun saçlarıyla tanınan Amerikan futbolu oyuncusu Troy Polamalu'nun saçlarını bir milyon dolara sigortaladı.


Pittsburgh Steelers takımının savunma oyuncularından Polamalu, 1 metre uzunluğundaki saçlarıyla meşhur.


Oyuncu, müsabakalar sırasında bir kaç kez kaskından dışarı sarkan saçlarından tutulup, yere düşürülmüştü.


Bu yüzden şampuan üreticisi Procter & Gamble oyuncunun saçlarını sigortalattı.


Ancak sigorta poliçesinin, oyuncunun saçına gelebilecek ne tür zararları kapsadığı açıklanmadı.

Polamalu saçları sayesinde aynı şirketle karlı sponsorluk anlaşmaları da yapmıştı.

BBC'nin haberine göre, Polamalu dört yıl önce sayı yapmak üzereyke, Kansas City Chifes takımının oyuncusu Larry Johnson tarafından saçından çekilip düşürülmüştü.


Uzun saç modası

29 yaşındaki Samoa kökenli oyuncu 2000 yılından bu yana saçını kesmiyor.

Polamalu'nun başlattığı akım sayesinde son yıllarda Amerikan Profesyonel Futbol Ligi'nde uzun saç moda oldu.

Şu anda oyuncuların yüzde 10 kadarının kasklarından dışarı sarkan, uzun saçlara sahip olduğu tahmin ediliyor.

Saçlarını uzatanların çoğu da, koşarken rakipler tarafından saçtan çekilerek düşürülebilecekleri pozisyonlara nadiren giren savunma oyuncuları.

Saçtan çekerek düşürmek Amerikan futbolu kurallarına aykırı değil.

İki yıl önce yetkililer, saçların kaskların altında tutulmasını öngören bir kural değişikliğine gitmeyi gündeme getirmiş, ancak öneri reddedilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24