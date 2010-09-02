1 milyon dolarlık saç!

T24- ABD'de bir şampuan şirketi, uzun saçlarıyla tanınan Amerikan futbolu oyuncusu Troy Polamalu'nun saçlarını bir milyon dolara sigortaladı.



Pittsburgh Steelers takımının savunma oyuncularından Polamalu, 1 metre uzunluğundaki saçlarıyla meşhur.







Oyuncu, müsabakalar sırasında bir kaç kez kaskından dışarı sarkan saçlarından tutulup, yere düşürülmüştü.



Bu yüzden şampuan üreticisi Procter & Gamble oyuncunun saçlarını sigortalattı.



Ancak sigorta poliçesinin, oyuncunun saçına gelebilecek ne tür zararları kapsadığı açıklanmadı.

Polamalu saçları sayesinde aynı şirketle karlı sponsorluk anlaşmaları da yapmıştı.

BBC'nin haberine göre, Polamalu dört yıl önce sayı yapmak üzereyke, Kansas City Chifes takımının oyuncusu Larry Johnson tarafından saçından çekilip düşürülmüştü.



Uzun saç modası

29 yaşındaki Samoa kökenli oyuncu 2000 yılından bu yana saçını kesmiyor.

Polamalu'nun başlattığı akım sayesinde son yıllarda Amerikan Profesyonel Futbol Ligi'nde uzun saç moda oldu.

Şu anda oyuncuların yüzde 10 kadarının kasklarından dışarı sarkan, uzun saçlara sahip olduğu tahmin ediliyor.

Saçlarını uzatanların çoğu da, koşarken rakipler tarafından saçtan çekilerek düşürülebilecekleri pozisyonlara nadiren giren savunma oyuncuları.

Saçtan çekerek düşürmek Amerikan futbolu kurallarına aykırı değil.

İki yıl önce yetkililer, saçların kaskların altında tutulmasını öngören bir kural değişikliğine gitmeyi gündeme getirmiş, ancak öneri reddedilmişti.