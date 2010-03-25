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Yaşam

1 milyon dolarlık ödülden vazgeçmemiş

Perelman’ın, kendisini arayan gazetecilere, ödül konusunda son kararını vermediğini belirtti.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Dünyanın en zor matematik problemlerinden birini çözen 44 yaşındaki Rus matematikçi Dr. Grigory Perelman’ın, bu başarısı nedeniyle kendisine sunulan 1 milyon dolarlık ödülden vazgeçmediği bildirildi.





“Dünyanın en zeki adamı” olarak kabul edilen ve Rusya’nın ikinci büyük kenti St. Petersburg’da, bakımsız bir evde yaşayan Perelman’ın ödülü reddettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Rus internet haber portalı “Lifenews”, “Perelman ödülü yavaş yavaş düşünmeye başladı” başlığıyla verilen haberde, daha önce ödülü almak istemediğini açıklayan Perelman’ın bu konuda henüz son kararını vermediğini söylediği ifade edildi.

Perelman’ın, kendisini arayan gazetecilere, ödül konusunda son kararını vermediğini belirterek, “Bu konudaki nihai kararı verdiğimde bunu ilk olarak Clay Matematik Enstitüsüne bildireceğim” dediği kaydedildi.

Rusya Matematik Enstitüsünden 2005 yılında ayrıldıktan sonra bilim insanı annesiyle kaldığı evinden pek çıkmayan Perelman, hayatını annesinin emeklilik maaşı ve özel derslerden elde ettiği gelirle sürdürüyor.

100 yıldır matematikçilerin çözemediği Poincare Varsayımı problemini çözen Perelman, çözümü de internette yayımlamıştı.

ABD’deki Clay Matematik Enstitüsünün koyduğu 1 milyon dolarlık ödülü önce reddeden Perelman, “Meşhur olmak istemiyorum. Kahraman falan değilim” demişti.

Perelman’ın komşusu Vera Petrovna da gazetecilere daha önce yaptığı açıklamada, “Bir kere dairesine girdim ve şoke oldum. Sadece bir masası, bir klozeti ve daha önceki oturanlar tarafından bırakılmış kirli bir yatağı vardı.  Apartmandaki hamam böceklerinden kurtulmaya çalışıyoruz, ama onun dairesinde saklanıyorlar” diye konuşmuştu.

Perelman’ın yaptığı çözümün, evrenin şeklinin belirlenmesine yardımcı olabileceği kaydediliyor.




















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