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“1 milyon dolarlık evin borcunu ödemek zor”

Altan Erkekli, "Borcum yüzünden uyuyamıyorum" demişti

20 Kasım 2018 14:03

Oyuncu Altan Erkekli, Hürriyet’e verdiği söyleşide "Biz hep kısıtlı bütçeler aldık. Hiç gece hayatım, kumarım olmadı. Tek evim var, başka hiçbir şeyim de yok zaten. Şu borcum bitsin artık. 63 yaşımda, her gece onları düşünmekten bıktım” dedi. Erkekli’ye yanıt meslektaşı Talat Bulut’tan geldi.

Bulut, Erkekli’nin sözlerine şöyle yanıt verdi:

“Ah canım Altan Erkekli kıyamam sana. Bu yüzden sen akbil kullanıyorsun. Her filmde oynamana rağmen 1.000.000 $ evin borcunu ödemekte çok zor. Ömrün uzun olsun.”

 

 

 

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