1 milyon dolarlık Albay!

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli Tuğgeneral Veli Küçük’le birlikte JİTEM’i kurduğu belirtilen emekli Jandarma Albay Arif Doğan’ın, Yalova İl Jandarma Komutanı olduğu dönemde ABD’deki bir yakınına 1 milyon dolar transfer ettiği ortaya çıktı.



Doğan’a ait, İstanbul Beykoz’daki depoda, Doğu ve Güneydoğu’daki aşiretlerle ilgili istihbarat raporları, il jandarma komutanlarının gizli krokileri ile uydu iletişim cihazı bulundu.

Savcı Zekeriya Öz’ün talimatıyla Ankara’da gözaltına alınan ve sağlık sorunları nedeniyle İstanbul yerine Ankara’da tutuklanarak cezaevine gönderilen Doğan’ın Beykoz’daki deposunda yapılan aramada “ilginç” dokümanlara ulaşıldı. Mahkeme kararıyla yapılan aramada elde edilen evrak ve dokümanlar arasında çok sayıda banka hesap cüzdanı da var. Bu hesap cüzdanlarından birinde, Doğan’ın aktif görevi sırasında, ABD’ye yüklü miktarda para transferi yaptığı saptandı. Tutanak altına alınan banka cüzdanından Doğan’ın, Ziraat Bankası Yalova Şubesi’ndeki şahsi hesabından aynı bankanın ABD’nin New York kentindeki şubesine 1 milyon dolar gönderdiği anlaşıldı. Cüzdanda “göndericinin” Doğan, “alıcının” ise Arzu Işıl Doğan adlı kişi olduğu görüldü. Banka cüzdanında Doğan’ın ismi “Yalova İl Jandarma Komutanı” olarak yer aldı.



Para transferi için Doğan’ın 0404 0030 1009 0111 951 numaralı hesabının kullanıldığı tutanaklara girdi. Doğan, 1996’da Yalova İl Jandarma Komutanı olarak görev yapmıştı. Aramalarda ele geçirilen diğer banka cüzdanlarından bazılarında da hesap meblağlarının yüksek olduğunun görüldüğü öğrenildi.



Aşiret raporları

El konulan evrak içinde çok önemli bilgilerin yer aldığı raporlar da var. Edinilen bilgilere göre, klasörlenmiş evrak içinde, Doğan’ın tutuklu Küçük ile birlikte kurucusu olduğu belirtilen JİTEM’le ilgili yazışmalarının yanı sıra Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki aşiretler ile ilgili istihbari bilgi içeren raporlar bulundu. Tasnif edilen bir bölüm evrakın arasında ise bazı ilçelerin belediye başkanları ve muhtarlarına ait kimlik bilgileri ile resimler saptandı. Bazı il jandarma komutanlıklarına ait gizli krokiler de evraklar arasında bulundu.

Dosyalar içinde PKK ve DHKP-C örgütlerinin üyelerine ait çok sayıda resmi ifade metinlerinin bulunduğu bilgisi de savcılık kayıtlarına girdi.



Bomba çıkmadı

Doğan’ın deposunda el bombaları bulunduğu yönünde kamuoyuna yansıyan bilgilerin doğru olmadığı öne sürüldü. Depodaki aramalar sonrasında hazırlanan tutanakta 2 Kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 Smith Wesson tabanca, 1 Browning 9 mm’lik tabanca, 5 Kalaşnikof şarjörü, 3 av tüfeği, 1 dürbün, 45 uçaksavar mermisi ve 2 telsiz bulunduğu belirtildi.

Bulunan cihazlar arasında 1 uydu iletişim cihazı, 47 adet video, ses ve mikro kasetin yanı sıra 1 ses kayıt cihazı da yer aldı.