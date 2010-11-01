1 milyon dolar harcanan tünel 'uygulanabilir değil'

T24 - 1 milyon dolar harcanan Ankara'daki Ayaş Tüneli'nin yapımı durduruldu. İstanbul- Ankara tren mesafesinin 2 saate indirilmesi için başlanan 8 bin 500 metrelik tünel inşaatı, bitimine 800 metre kalmışken 'uygulanabilir değil' gerekçesi ile projeye devam edilmedi.



Yapımı 1976 yılında başladı. İstanbul-Ankara arası mesafenin hızlı trenle 2 saate indirilmesi planlanmıştı. Tam 21 hükümet eskitti... 1 milyon dolar harcandı. Ve sonra kaderine terk edildi.



Ankara'daki Ayaş tünelinin yapımına 34 yıl önce başlandı. 8 bin 500 metrelik kısmı tamamlandı. Bin 800 metrelik kısmı kalmıştı ki, "teknik olarak uygulanabilir olmadığı" gerekçesiyle proje yarım bırakıldı. Yani 1 milyon dolar harcanan büyük yatırım çöpe atıldı.



Yıllarca boş duran Ayaş tüneli bir süre vatandaşlar tarafından samanlık olarak kullanıldı. Basında çıkan 1 milyon dolarlık samanlık haberleri üzerine bu görüntü ortadan kaldırıldı.



Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç, tren yolunun Devlet Demiryolları Müdürlüğü tarafından Çinli bir heyete inceletildiğini ve projeye uygulanabilir yönünde rapor verildiğini söyledi.



Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslendi ve projenin tamamlanmasını istedi.