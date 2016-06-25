1 milyon Britanyalı ikinci bir referandum istiyor



Dilekçede “Biz aşağıda imzası olanlar hükümeti, kalma ya da ayrılma yönünde verilen oyların yüzde 60'ı bulmadığı ve yüzde 75'lik katılıma ulaşılmadığı takdirde yeniden referanduma gidilmesini düzenleyen bir yasa koymaya çağırıyoruz” denildi. Perşembe günü Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği içinde kalıp kalmayacağının oylandığı referanduma katılım yüzde 72,2 olmuştu.

Cumartesi günü hükümet ve parlamentonun resmi internet sayfasındaki dilekçeye imza atanların sayısı 1 milyon 40 bini geçti. Parlamentonun dilekçe sayfasının aşırı yoğunluk nedeniyle çöktüğü belirtiliyor. Bir karar tasarısının parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda tartışmaya açılabilmesi için 100 bin imza yeterli oluyor. Parlamentonun Dilekçeler Komitesi'nin yasa teklifinin Avam Kamarası'nda görüşülüp görüşülmeyeceğini salı günü yapacağı toplantıda gündemine alması gerekiyor.

Brexit oylamasında yüzde 51,9 Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması, yüzde 48,1 ise AB'de kalması yönünde oy kullanmıştı.

Slovakya'da Slovexit girişimi

Slovakya'da da aşırı sağcı Bizim Slovakya Halk Partisi referandum talebiyle bir imza kampanyası başlattı. Slovakya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının oylanacağı referandumun yürürlüğe konması için şimdiye kadar yaklaşık 350 bin kişi imza attı.

Partinin internet sayfasından yapılan açıklamada “Büyük Britanya vatandaşları Brüksel'in diktesini reddetmeye karar verdi. Slovakya için de batan Avrupa Titanic gemisini terk etmenin zamanıdır” denildi.

Mart ayında yapılan seçimlerde yüzde 8'lik oy oranına ulaşan göçmen ve Euro karşıtı Bizim Slovakya Halk Partisi siyasi tarihinde ilk kez parlamentoya girmeyi başarmıştı.