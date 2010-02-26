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Sağlık

1 milyon 900 bin ünite kana ihtiyaç var

Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının 1 milyon 900 bin ünite olduğu bildirildi.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Trakya Üniversitesi (TÜ) İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Demir, basın toplantısında, gönüllü kan bağışcılarının sayısının artırılması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken bir ülke olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

''Afet ya da olağanüstü dönemler dışında Türkiye'de yıllık ortalama 1 milyon 900 bin ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Yasal olarak kan toplama görevi verilen Türk Kızılayı Derneği, tüm çabalarına rağmen yıllık ortalama 850-900 bin ünite kan toplayabilmektedir. Günümüz tıbbı henüz sentetik kan üretme noktasına gelememiştir. Kanın tek kaynağı insanoğludur. Bu yüzden gönüllü kan vericilerin sayısı mutlaka artırılmalıdır.''


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