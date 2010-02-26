1 milyon 900 bin ünite kana ihtiyaç var

T24

Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken bir ülke olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:''Afet ya da olağanüstü dönemler dışında Türkiye'de yıllık ortalama 1 milyon 900 bin ünite kana ihtiyaç duyuluyor. Yasal olarak kan toplama görevi verilen Türk Kızılayı Derneği, tüm çabalarına rağmen yıllık ortalama 850-900 bin ünite kan toplayabilmektedir. Günümüz tıbbı henüz sentetik kan üretme noktasına gelememiştir. Kanın tek kaynağı insanoğludur. Bu yüzden gönüllü kan vericilerin sayısı mutlaka artırılmalıdır.''