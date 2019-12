1 milyon 692 bin 345 aday YGS'de ter döktü

T24 -

ÜNİVERSİTELİ ADAYLARI İŞTE BÖYLE ARANDI



Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki sınav, 160 sınav merkezindeki 5 bin 727 sınav binasında, 89 bin 283 sınav salonunda gerçekleştiriliyor.

Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınav binalarının bulunduğu cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Özellikle üniversite kampüslerinde ve ana caddelerde sınava girmek isteyen adayların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Adaylar sınav yerlerine alınma saati olan 09.30'a kadar aileleri ve yakınları ile heyecanla beklerken aynı zamanda son kontrollerini de yaptılar.







Didik didik arandılar



Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle arandı. Adaylar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtuldu.

Salondaki görevliler adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlattı. Daha sonra adaya ait sınav evrakı ile içinde kalem, silgi bulunan poşetler dağıtıldı.

Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başladı.







Sınav başladıktan sonra adayların 120 dakika (2 saat) ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak olacak. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete gitmeleri, sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek.





Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın 120 dakikası dolana kadar sınav salonunda bekletilecek.





Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar, gerekli gördükleri takdirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacaklar, gereken bütün önlemleri alacaklar.





Adayların sınav sırasında konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak olacak. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları iptal edilecek.





Sınavda adaylara, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru yöneltiliyor.





Tek oturumda tamamlanacak sınav 160 dakika sürecek.







Sınav heyecanını yenemedi





Samsun'da YGS'ye giren genç kız, sınav heyecanından dolayı geçirdiği panik atak yüzenden sınıfta fenalaştı.





Atatürk İlköğretim Okulu'nda YGS'ye giren Derya Tuncer (24), heyecandan panik atak geçirdi. Sınav salonunda görevli öğretmenin yardımlarına rağmen kendine gelemeyen genç kız için 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.





Ambulansta bir süre tedavi edilen genç kız, sınav salonundan çıktığı için tekrar alınmayınca, sınavı yarıda bırakmak zorunda kaldı.







YGS için "jet kimlik"





İzmir Bornova'da oturan ve Kayseri Melikgazi Mimarsinan nüfusuna kayıtlı Sami Vezir, YGS'ye gireceği Kayseri Argıncık Lisesi'ndeki sınıfa geldiğinde, nüfus cüzdanının olmadığını fark etti.

Sınav gözetmenlerinin yönlendirmesiyle sınavın başlamasına 10 dakika kala Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen Vezir, milletvekili seçimleri dolayısıyla seçmen listeleri askıda olduğu için hafta sonu da mesai yapan İlçe Müdürü Mehmet Bozkır'a durumu anlattı.





Personelinden gerekli evrakları hazırlamalarını isteyen Bozkır, Sami Vezir ile birlikte, Melikgazi Kaymakamlığı ve Melikgazi Tapu Müdürlüğü'nün de hizmet verdiği binanın ikinci katına çıktı.

Koridorda bulunan ve 5 TL karşılığında kişinin fotoğrafını çeken cihaz yardımıyla Sami Vezir'in fotoğrafını da temin eden Bozkır, personelinin de gayretiyle 5 dakikada nüfus cüzdanını hazırlayarak nüfus cüzdanının hazırlanmasını sağladı.





Mehmet Bozkır, AA muhabirine, telaşla kuruma gelen öğrenciye yardımcı olabilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, sonuçta Sami Vezir'in sınava girmesini sağladıklarını söyledi.







Sınavın değerlendirilmesi





YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

YGS'nin değerlendirilmesi sonucunda her bir aday için YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 olmak üzere altı ayrı puan türü oluşturulacak.





Sınavda 140-180 arası puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebilecek. YGS puanlarının en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecekler.





Sınavda 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecek.





Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için ise YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekecek.







İşte Uygun'un YGS taktiği





Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun da sınava girdi. Eskişehir Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde YGS'ye giren Uygun, şöyle konuştu:

''Her sınavın üstesinden nasıl geldiysek bunun da üstesinden geleceğiz. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu okumak istiyorum. Eskişehir'de her 4 kişiden birisi üniversite mezunu. Türkiye'deki öğrenim durumu yüksek nüfusa sahip kentlerden biri olan Eskişehir'de teknik direktörlük yapmak beni de üniversite bitirmeye teşvik etti. Burada teknik direktörlük yaparken aynı zaman da okuyacağım. Futbol oynamaktan zaman bulamayıp gidemediğim üniversiteyi burada bitirmek istiyorum. İdmanlar da çok çalıştık. Eskişehirspor olarak da iyiyiz ancak 10 yıldır ders çalışmadım. Tanjantı kotanjantı bulacağız bir yerlerden artık. Çok heyecanlıyım bu maçı kazanmak istiyoruz. Taktik de 'vurun topun dibine koşun peşine' taktiği.''