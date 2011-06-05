1 milyon 100 bin öğrencinin SBS sınavı sona erdi

T24
- İlköğretim 7. sınıf öğrencileri için son kez düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sona erdi.
SBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise Lefkoşa, Trablus, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapıldı.
Türkiye saatiyle 10.00'da başlayan sınav 110 dakika sürdü. Sınava giren 1 milyon 97 bin 503 ilköğretim 7. sınıf öğrencisine 90 soru yöneltildi.
Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecek. Ayrıca sınavdan sonra cevap kağıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılacak. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilecek.
İlköğretim 7. sınıf öğrenci ve velileri saat 13.30'dan itibaren http://www.meb.gov.tr
adresinden sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaşabildi.7. sınıf A kitapçığı soru ve yanıtları7. sınıf B kitipçığı soru ve yanıtları
İlköğretim 7. sınıflar için sınav sonuçları ise 5 Ağustosta ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek olup sonuçlar ''http://www.meb.gov.tr'' ile ''http://oges.meb.gov.tr'' adreslerinde yayımlanacak.
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na (PYBS) başvuran ilköğretim 7. sınıf öğrencileri ayrı bir sınava girmediği için bu adayların PYBS sonuçları ise girdikleri SBS sonucuna göre hesaplanacak.